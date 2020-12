CAC40 : en léger repli avant une nouvelle série d'indicateurs

Après une entame de mois de décembre particulièrement réussie (+1,1%) hier, la Bourse de Paris est plus hésitante mercredi matin, les investisseurs se montrant prudents dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques. L'indice CAC 40 perd 0,2% à 5570 points.



Le mois de novembre a été porté par les espoirs d'un redémarrage rapide de l'activité mondiale, avec la perspective de l'arrivée prochaine de vaccins censés permettre un retour à la normale de l'économie.



'Nous nous attendons à ce que ce tableau perdure, grâce à des chiffres manufacturiers toujours plus dynamiques que ceux du secteur des services et des indicateurs commerciaux meilleurs que prévu', explique-t-on chez Danske Bank.



Les investisseurs prendront connaissance, ce matin, des chiffres du chômage dans la zone euro, qui devraient toutefois confirmer la tendance à la détérioration du marché de l'emploi.



'Avec un PIB attendu en baisse au quatrième trimestre, le chômage devrait continuer de monter en zone euro', préviennent les équipes d'Oddo BHF.



A Wall Street, la première séance du mois de décembre a été marquée par de nouveaux records.



D'un point de vue fondamental, le scénario macroéconomique milite toutefois en faveur d'un rattrapage plus marqué des valeurs européennes, qui devraient profiter de la perspective de prochains déconfinements.



Les valeurs cycliques les plus exposées à la reprise des secteurs de la construction, de la chimie et de l'automobile devraient en particulier bénéficier de l'effet de report des décisions d'achat des agents économiques.



La tendance pourrait évoluer en tout début d'après-midi avec l'annonce - avant l'ouverture des marchés américains - de l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi privé, en attendant la publication demain des inscriptions au chômage et surtout, vendredi, du rapport mensuel du Département du Travail, toujours très suivi par les marchés.



A Paris, Sogeclair annonce être en négociation avancée et exclusive pour l'entrée de Dassault Systèmes au capital d'A.V.Simulation, filiale commune de Renault et d'Oktal (tête de la division simulation de Sogeclair), dédiée à la simulation des solutions de mobilité automobile.



Alstom et Bombardier annoncent que toutes les autorisations règlementaires nécessaires pour la réalisation de la vente de Bombardier Transport à Alstom ont été obtenues. Alstom et Bombardier prévoient désormais une date de réalisation de l'acquisition le 29 janvier 2021.



Interparfums indique anticiper désormais un chiffre d'affaires supérieur à 340 millions d'euros et une profitabilité opérationnelle d'environ 7 à 8% sur l'ensemble de l'exercice 2020, dépassant ainsi ses dernières estimations.



