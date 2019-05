CAC40 : en légère hausse après les élections européennes

27/05/2019 | 10:38

La Bourse de Paris débute la séance en hausse lundi à l'orée d'une semaine qui s'annonce relativement pauvre en rendez-vous économiques de premier plan. L'indice CAC 40 progresse de 0,4% à 5338 points.



Ce matin, les investisseurs vont surtout se concentrer sur les résultats détaillés des élections européennes, qui détermineront la composition de la future Commission, elle-même susceptible d'influencer la nomination du prochain président de la BCE.



Si les partis eurosceptiques ont vu leur influence s'accroître sensiblement dimanche (à environ 23% contre 20,6% jusqu'ici), le scrutin semble avoir été marqué avant tout par un affaiblissement des sociaux-démocrates et conservateurs, ainsi que par une remontée des Verts.



Pour les analystes de Danske Bank, cette recomposition des cartes promet une intrigue digne d'un épisode de 'Game of Thrones' pour la conquête d'une majorité claire au Parlement européen.



'Il ne s'agit pas d'un grand catalyseur, nous le reconnaissons', écrit la banque danoise ce matin. 'Mais, dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que les marchés financiers réagissent favorablement à ces élections', poursuit-elle.



Cette nouvelle semaine s'annonce de toute façon assez peu fournie en catalyseurs de choix et il faudra attendre la semaine prochaine (ISM aux Etats-Unis, rapport américain sur l'emploi...) pour savoir comment l'économie mondiale encaisse le coup face à la montée en puissance de la guerre commerciale sino-américaine.



Il faudra aussi attendre la semaine prochaine pour connaître les derniers développements liés au Brexit, et en particulier découvrir le nom du successeur de Theresa May.



Reste que les marchés d'actions américains viennent d'aligner trois semaines consécutives de repli et que le marché parisien ne dispose plus que d'une marge de sécurité d'environ 1% par rapport à son support des 5260 points.



Du coté des valeurs, le Groupe Renault confirme avoir reçu une proposition de Fiat Chrysler Automobiles concernant une potentielle fusion à 50/50, et indique que son conseil d'administration se réunira ce matin pour discuter de cette proposition.



L'Italo-américain souligne que 'le nouvel ensemble produirait environ 8,7 millions de véhicules par an', et pointe 'des synergies annuelles supplémentaires estimées dépassant les cinq milliards d'euros, au-delà de celles de l'Alliance'.



Après avoir obtenu les avis des instances représentatives du personnel des sociétés concernées, Lagardère et M6 annoncent avoir signé le contrat de cession du pôle télévision du groupe Lagardère (hors Mezzo).



Pour mémoire, l'ensemble cédé comprend ses chaînes de télévision Gulli (et ses déclinaisons internationales), Canal J, TiJi, Elle Girl TV, MCM, MCM Top, RFM TV, ainsi que les régies publicitaires associées, soit un chiffre d'affaires pro forma de 98 millions d'euros.



Schneider Electric annonce avoir finalisé la cession de son activité Pelco à Transom Capital Group, une société américaine de capital-investissement. Le groupe précisait alors que l'opération entraînerait une perte de cession pouvant atteindre 250 millions d'euros sans effet sur la trésorerie et un effet relutif sur douze mois d'environ +10 points de base sur la marge d'EBITA ajusté.



