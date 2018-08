CAC40 : en légère hausse après les records à Wall Street

29/08/2018 | 10:33

Après avoir testé sans conviction le seuil des 5500 points hier, la Bourse de Paris débute la séance en légère hausse mercredi matin, en l'absence d'éléments incitatifs pour interrompre le mouvement haussier des dernières séances.



Le CAC40 avance à 5490 points alors que Wall Street a signé de nouveaux records absolus de clôture mardi. Les indices ont cependant terminé in extremis en territoire positif, sur des écarts très symboliques.



Le Nasdaq a atteint en particulier un nouveau sommet, soutenu par Apple (+0,8%) qui a battu hier un nouveau record de valorisation au-delà des 220 dollars.



En l'absence de catalyseurs tant sur le front des résultats que sur le plan macro-économique, les investisseurs pourraient être tentés de prendre quelques bénéfices.



La tentation semble d'autant plus grande que le marché parisien a grimpé de 3,4% depuis le 15 août et que seront publiés demain les chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis et en Europe.



Une seule statistique est au programme de la journée, la deuxième estimation de la croissance américaine de deuxième trimestre prévue à 4% contre 4,1% en première lecture.



Sur le marché des changes, le dollar remonte un peu face à l'euro, à 1,1670, en réaction à la signature de l'accord commercial américano-mexicain.



Du côté des matières premières, les cours du pétrole évoluent sur une noter baissière, le brut léger américain cédant 0,1% à 68,5 dollars.



Sur les valeurs, Pernod Ricard publie pour l'exercice 2017-18 un résultat net part du groupe en croissance de 13% à 1.577 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en baisse de 1,5% à 2.358 millions. En interne, le ROC augmente toutefois de 6,3%, comme prévu par le groupe.



Le chiffre d'affaires du géant français des vins et spiritueux s'élève à 8.987 millions d'euros, stable (-0,3%) en données faciales, mais en croissance interne accélérée à +6% 'grâce à une mise en oeuvre cohérente de la stratégie du groupe'.



Vinci Airports annonce avoir finalisé l'acquisition du portefeuille d'aéroports détenu par Airports Worldwide, suite à la signature de l'accord avec le précédent actionnaire OMERS, en avril dernier.



