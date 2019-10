CAC40 : en légère hausse avant l'emploi américain

04/10/2019 | 10:47

Après un gain de 0,3% du CAC40 à près de 5439 points jeudi, l'indice parisien affiche une hausse de 0,2% ce matin à 5450Pts, dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, du rapport mensuel sur l'emploi américain.



Les économistes anticipent en moyenne, à ce sujet, l'annonce d'environ 140.000 créations d'emplois non agricoles en septembre, contre 130.000 le mois précédent, ainsi qu'un taux de chômage stable à 3,7% de la population active.



Au même moment, sera publiée la balance commerciale des Etats-Unis au titre du mois d'août, pour laquelle le consensus de marché vise pour l'heure un léger creusement du déficit, vers 54,8 milliards de dollars.



Dans son point mensuel sur la situation budgétaire de l'Etat français, Bercy indique que le solde général d'exécution au 31 août 2019 s'établit à -123,1 milliards d'euros, contre -97,3 milliards à fin août 2018.



Au 31 août 2019, les dépenses du budget général atteignent 230,6 milliards d'euros, contre 224,1 milliards au 31 août 2018, tandis que ses recettes (nettes des remboursements et dégrèvements) s'établissent à 180,7 milliards, contre 197,7 milliards à fin août 2018.



Sur le plan des valeurs, JCDecaux annonce que sa filiale japonaise MCDecaux a signé, à la suite d'un appel d'offres public, un contrat pour devenir l'opérateur exclusif du mobilier urbain pour l'information publicitaire digitale du centre-ville de Nagoya.



Ubisoft annonce que son jeu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint est désormais disponible sur Xbox One X, PC, PlayStation 4 et sur UPLAY+, le service d'abonnement sur PC de l'éditeur de jeux vidéo.



Verallia a annoncé ce jeudi soir le succès de son introduction en bourse sur Euronext Paris, exclusivement par voie de cession par les actionnaires existants. Sur la base du prix d'introduction, sa capitalisation s'élève à environ 3,2 milliards d'euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.