CAC40 : en légère hausse avant la réunion de la BCE

22/07/2019 | 15:10

La Bourse de Paris commence cette dernière semaine complète de juillet légèrement dans le vert, dans un marché sur la défensive avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et alors que la saison des résultats se poursuit.



Le CAC 40 avance de +0,3%, s'approchant de nouveau du seuil symbolique de 5.570 points.



Principal événement de la semaine, la BCE tiendra sa réunion de politique monétaire jeudi. Si aucune décision majeure n'est attendue, son président Mario Draghi pourrait préparer le terrain à de nouvelles mesures d'assouplissement pour la rentrée.



Au calendrier de la semaine également, les indices d'activité PMI d'IHS Markit. Ils devraient permettre d'en savoir plus sur la vigueur de la croissance en Europe en ce début de troisième trimestre.



Parallèlement, la saison des résultats trimestriels va se poursuivre. De l'autre côté de l'Atlantique, on attend notamment des groupes de la trempe d'Alphabet, Boeing, Coca-Cola, Facebook, Ford et Intel.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1220 dollar. Il recule de -0,5%. Le Brent est mieux orienté, avançant de +1,2%, à près de 63,40 dollars.



Du côté des valeurs, on retiendra notamment que Casino et le groupe familial GBH ont annoncé la signature d'une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de Vindémia (société acquise progressivement par Casino entre 2001 et 2007) pour une valeur d'entreprise de 219 millions d'euros.



Dans un bref communiqué, Natixis rappelle que sa participation dans Coface 'est de nature financière et non stratégique', et que dans ce cadre, il 'explore régulièrement des options pour sa détention dans cet actif'.



'Il n'y a néanmoins à ce jour aucune discussion susceptible de donner lieu à la remise d'une offre', précise l'établissement financier. Au 30 juin, Natixis détenait 41,7% du capital de Coface, selon le site Internet de la compagnie d'assurance-crédit.



Crédit Agricole Consumer Finance et Fiat Chrysler Automobiles Italy (FCA) annoncent avoir conclu un accord le 19 juillet pour prolonger leur joint-venture détenu à 50/50 - FCA Bank - jusqu'au 31 décembre 2024.



Le titre Maurel & Prom gagne près de 2% à la Bourse de Paris après avoir annoncé une offre d'acquisition portant sur la totalité des actions d'Amerisur Resources.



