CAC40 : en légère hausse dans le sillage de Wall Street

24/09/2019 | 10:50

La Bourse de Paris affiche une légère hausse alors que Wall Street a terminé la séance sans direction, mais sur un biais légèrement positif. L'indice CAC 40 gagne en début de séance que 0,1% à 5640 points.



Plombées par les derniers indices d'activité PMI, les places du Vieux Continent avaient toutes corrigé hier après avoir battu des records annuels et historiques vendredi.



'L'évolution des différentes variables de l'enquête semble annoncer une contraction de l'économie de la zone euro au cours des prochains mois', a ainsi prévenu Chris Williamson, l'économiste d'IHS Markit en charge de l'enquête.



L'attention des investisseurs va donc se concentrer sur les statistiques de la semaine pour se faire une idée de l'état de la conjoncture en Europe.



Les intervenants de marché attendaient donc avec impatience la publication du seul indicateur macro-économique du jour de ce côté de l'Atlantique, l'indice du climat des affaires de l'institut d'études économiques Ifo.



L'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands a progressé à 94,6 en septembre après 94,3 en août.



'L'indice - dans sa composante actuelle comme dans sa situation future - glisse sur une pente descendante depuis 12 mois et il sera intéressant de savoir s'il va suivre le rebond des perspectives apparu dans l'indice ZEW la semaine passée ou s'il va s'inscrire dans le sillage des faibles PMI parus hier', souligne Danske Bank.



Du coté des valeurs, le Conseil d'administration de Total a décidé d'accélérer la croissance du dividende et se donne comme orientation une croissance du dividende de 5 à 6% par an au lieu de 3% par an comme annoncé précédemment.



Cela se traduira dès la fixation du troisième acompte sur dividende au titre de l'année 2019 dont le montant proposé sera de 0.68 E par action, en hausse de 6% par rapport au troisième acompte sur dividende au titre de l'année 2018.



Dassault Systèmes et Medidata Solutions ont annoncé que le Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) ouvrira un examen supplémentaire de 45 jours calendaires pour l'acquisition proposée de Medidata par Dassault Systèmes.



Alstom a été choisi par Deutsche Bahn AG pour moderniser 17 trains à grande vitesse internationaux ICE3 grâce à son système embarqué Atlas ETCS. Le contrat s'élève à plus de 30 millions d'euros.



