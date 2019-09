CAC40 : en nette hausse, beaucoup de tensions retombent.

04/09/2019 | 15:08

La Bourse de Paris poursuit son rebond (+1,2%) et tient fermement au-dessus des 5.530 alors que les planètes semblent s'aligner -au moins en partie- avec des chiffres d'activité en Chine supérieurs aux attentes, l'apaisement des tensions à Hong Kong avec le retrait de projet de loi d'extradition, l'espoir d'une reprise des pourparlers commerciaux sino-américains, et même l'espoir d'un nouvel accord sur le Brexit alors que Boris Johnson a perdu sa majorité et devrait accepter une poursuite de 3 mois du dialogue avec l'Europe, au-delà de la date butoir du 31 octobre 2019.

Par ailleurs, le déficit commercial des États-Unis est ressorti à -54 milliards de dollars en juillet, selon le Département américain du Commerce, contre -55,5 milliards le mois précédent (révisé de -55,2 milliards en estimation initiale, contre -53,4Mds$ attendu) mais cela ne va pas empêcher Walll Street de rouvrir en nette hausse (+0,9% anticipé).



Rappelons qu'hier, le marché parisien avait réussi à limiter la casse (-0,5% à 5466 points) après avoir perdu jusqu'à 1% en fin d'après-midi, un trou d'air qui avait fait suite à la publication d'un mauvais indice ISM pour le secteur manufacturier américain. A Wall Street, le Dow Jones décrochait de pratiquement 1,1% après avoir menacé d'enfoncer le palier des 26.000 points, le Nasdaq cédant également 1,1%.



“Les signaux techniques restent actifs à court terme pour entrevoir un nouveau test des 5555 points. Malgré cette phase d'essoufflement et ce rapprochement du support intermédiaire des 5450 points, l'indice parisien conserve encore sa tendance haussière. En revanche, une seconde séance de stabilisation pourrait quelque peu casser la dynamique et bloquer l'indice CAC 40 dans un nouveau couloir de neutralité entre 5450 et 5410 points”, analysent les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques du jour, en s'établissant à 52,9 en août, l'indice composite de l'activité globale en France indique une croissance relativement soutenue de l'activité du secteur privé français, la plus marquée depuis novembre dernier.

Ainsi, après un repli marginal en juillet, la production manufacturière est repartie à la hausse, tandis que la forte expansion s'est poursuivie dans le secteur des services, la croissance de son activité affichant son rythme le plus marqué depuis neuf mois.



Se redressant légèrement par rapport à son niveau de juillet, l'indice PMI composite IHS Markit dans la zone euro s'établit à 51,9 en août, après 51,5 le mois précédent et 51,8 en estimation flash, et signale une croissance modeste de l'activité globale. L'indice final de l'activité de services s'affiche pour sa part à 53,5, après 53,2 en juillet.



Enfin, l'expansion du secteur des services du Royaume Uni a décéléré le mois dernier, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 51,4 en juillet à 50,6 en août, un niveau bien en dessous de la moyenne de long terme (54,9).



Du côté des changes, l'euro avance de +0,4%, pour s'afficher à 1,1007 dollar. Le Brent est un peu moins dynamique (+0,1%), à 58,34 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, enfin, la baisse des tensions à Hong Kong dope les valeurs du luxe avec +3% en moyenne sur Kering et LVMH.

Thales (+6,5%) dévoile pour les six premiers mois de 2019 un résultat net consolidé part du groupe en hausse de 22% à 557 millions d'euros (+7% en données ajustées), et un EBIT en hausse de 8% à 820 millions (+4% en variation organique). Le titre en profite : +6,3%, en tête du SBF 120.



Latécoère annonce un résultat net du premier semestre 2019 de -5,9 millions d'euros, contre un bénéfice de 2,8 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant de 10,8 millions contre 7,1 millions, grâce à la mise en oeuvre du plan Transformation 2020.



Enfin, bioMérieux publie au titre du premier semestre 2019 un résultat net part du groupe en progression de 4,7% à 141 millions d'euros et un résultat opérationnel courant contributif de 198 millions, soit 15,5% du chiffre d'affaires, en ligne avec les objectifs annuels.





