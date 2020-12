CAC40 : en recul de -0,1%, finit la semaine en repli de 0,05%

La Bourse de Paris s'effrite au final de -0,1% à 5.522 points, à contrecourant de l'E-Stoxx50 qui gagne symétriquement +0,1% (à 3.543, alors que Francfort était clos ce jeudi).

Le CAC40 'perd' -0,05% sur la semaine, confirmant son plafonnement amorcé mi-novembre sous 5.600.



La volatilité et les volumes sont anecdotiques (561MnsE, à peine 20% d'une journée normale) au terme d'une séance écourtée à la veille de Noël.



Outre-Atlantique, les marchés d'actions américains n'ouvriront également que pour une demi-séance ce jeudi. Au moment de la clôture à Paris, le Dow Jones progresse de 0,38 % tandis que le Nasdaq recule de 0,29 %.



Rappelons que le Dow Jones a grimpé de plus de 5% depuis le début de l'année et le S&P 500 s'est adjugé 14%, faisant plus qu'effacer les pertes consécutives à l'épidémie de Covid-19.



Quant au Nasdaq, qui ne cesse d'aligner les records historiques depuis quelques mois, son gain annuel dépasse désormais les 42,5% et l'indice technologique s'est désormais ouvert en grand la route du seuil psychologique des 13.000 points.



Aucune statistique économique de premier plan ne figurant à l'agenda de la journée, cette dernière séance avant Noël était notamment marquée par les rumeurs évoquant un accord commercial imminent entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne.

Mais alors que Boris Johnson devait s'exprimer ce matin, d'ultimes blocages l'ont empêché d'annoncer qu'un compromis sur la pêche avait été trouvé.



A la fermeture du marché parisien, l'action Carmat marque une envolée de 37,79 % marquée par l'obtention du marquage CE concernant son coeur artificiel.



Delfingen bondit également de 17,8 % après un net relèvement de ses anticipations de performance pour l'année 2020, un très fort rebond de son chiffre d'affaires en cette fin d'année le conduisant à prévoir un atterrissage à -13% par rapport à 2019 à périmètre constant.



De son côté, la Compagnie des Alpes a annoncé la signature d'un Prêt Garanti par l'Etat Saison ('PGE Saison') de 269 millions d'euros, souscrit auprès des partenaires bancaires historiques du groupe destiné à renforcer sa position de liquidité dans le contexte de crise sanitaire.



Pour sa part, le groupe Vivendi a annoncé hier soir la signature d'une promesse d'achat pour 100% de Prisma Media, après une période de négociations exclusives avec Gruner+Jahr/Bertelsmann et l'avis favorable des instances représentatives du personnel de Vivendi.



Les investisseurs devraient débuter le nouvel exercice 2021 en se focalisant sur la reprise économique mondiale en mettant l'accent sur les valeurs cycliques les plus exposées à la croissance et les titres 'value', c'est-à-dire décotés par rapport à leur valeur intrinsèque ou leurs ratios financiers, comme les banques.





