CAC40 : en repli avant de nouveaux indicateurs

29/09/2020 | 11:51

La Bourse de Paris est en repli mardi en fin de matinée, avant la publication des chiffres de l'inflation en Allemagne qui pourraient déterminer la tendance en Europe. L'indice CAC 40 perd 0,4% à 4820 points.



La forte croissance monétaire en Europe suscite quelques inquiétudes quant à une poussée de l'inflation et les investisseurs craignent que les programmes de relance gouvernementaux provoquent également des tensions inflationnistes.



Dans ce contexte, la première estimation de l'indicateur des prix à la consommation en Allemagne pour le mois de septembre, qui tombera dans la journée, sera soigneusement étudiée.



Les analystes préviennent que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait se trouver dans une position délicate en cas de croissance faible, conjuguée à une accélération de l'inflation.



Les chiffres des prix à la consommation sont donc susceptibles de faire réagir l'euro, tout comme les rendements obligataires sur le Vieux Continent.



Autre sujet d'attention des marchés, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis se tiendra ce soir à Cleveland, dans une ambiance qui s'annonce électrique.



Hier soir, les marchés d'actions américains avaient amplifié leurs gains initiaux et aligné une deuxième séance consécutive de hausse.



Au coup de cloche final, le Dow Jones engrangeait 1,5%, le S&P 500 1,6% et le Nasdaq coiffait tout le monde sur le poteau avec une hausse de plus de 1,8%, venant s'ajouter aux 2,2% pris vendredi, soit plus de 4% en 48 heures.



En Asie, la Bourse de Tokyo affichait une progression symbolique de 0,1% en fin de séance. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai prenait 0,5% et le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale gagnait 0,4%.



Pour mémoire, le marché parisien avait clôturé autour de ses sommets du jour hier (+2,5% vers 4843 points) et effacé la moitié des 5% perdus sur l'ensemble de la semaine passée.



Du coté des valeurs, Peugeot et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont dévoilé mardi la composition du futur conseil d'administration de Stellantis, le nouveau géant de l'automobile devant naître de leur projet de rapprochement.



Parmi les 11 administrateurs nommés au conseil figurent Robert Peugeot, le président de la holding FFP, ainsi qu'Andrea Agnelli, le patron de la Juventus de Turin.



LVMH a déposé hier soir ses conclusions auprès de la Cour de Justice du Delaware dans le cadre du contentieux l'opposant à Tiffany. Le Groupe est confiant dans sa capacité à démontrer que les conditions de réalisation de l'acquisition ne sont pas réunies et que les arguments fallacieux soutenus par Tiffany sont totalement infondés.



Pernod Ricard a annoncé hier les termes de sa nouvelle émission obligataire d'un montant total de 2,0 milliards de dollars américains comprenant trois tranches Long 7 ans, Long 10 ans et 30 ans.



Total a signé l'acquisition de la société 'Blue Point London' auprès du Groupe Bolloré.



Total reprend ainsi la gestion et l'exploitation du réseau Source London, premier réseau de recharge pour véhicules électriques de Londres avec plus de 1600 points de charge installés dans les rues de la capitale britannique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.