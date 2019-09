CAC40 : en repli avec la réouverture de New York

03/09/2019 | 10:49

La Bourse de Paris débute la séance en baisse en attendant la réouverture de Wall Street après le long week-end de Labor Day et la publication d'un indicateur américain. L'indice CAC 40 perd 0,5% à 5467 points.



La journée devrait être plus animée que la veille sur les marchés d'actions avec la réouverture de New York après un week-end de trois jours.



En l'absence d'orientation de Wall Street, les volumes étaient restés anémiques hier et les incertitudes entourant les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine avaient dissuadé les investisseurs de prendre trop des risques.



'C'est un peu le calme avant la tempête, sachant que le calendrier économique va être particulièrement chargé dans les jours qui viennent', rappelle un trader.



La prudence des marchés devrait également être nourrie par la confusion qui entoure l'avenir du Brexit, qui pourrait avoir lieu le 31 octobre ou être encore repoussé de trois mois par les parlementaires.



Face aux assauts des anti-Brexiteers, Boris Johnson pourrait également être tenté de convoquer des élections anticipées en vue de mettre au pas les frondeurs au sein de son propre parti.



La devise britannique est retombée hier au plus bas d'une semaine face à l'euro.



Les investisseurs attendent la publication, dans le courant de l'après-midi, de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, qui devrait mettre en lumière la morosité du secteur.



Du coté des valeurs, Iliad, la maison-mère de Free, a publié au titre du premier semestre 2019 un résultat net récurrent en baisse de 60,8% à 91 millions d'euros et un EBITDAaL consolidé en retrait de 7,4% à 802 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,4%, à 2,6 milliards d'euros.



Selon le Figaro, Arnaud Deboeuf, qui depuis 2015 était le directeur du 'CEO office' de l'Alliance Renault-Nissan, a officialisé son départ pour l'autre grand constructeur automobile français, Peugeot SA (PSA).



Le groupe de titres de services prépayés Edenred annonce le lancement d'une émission d'OCEANEs à échéance 2024 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros.



