CAC40 : en repli de 0,8% malgré le record du Dow Jones

04/10/2018 | 10:52

Après son petit rebond de la veille (+0,4%), la Bourse de Paris débute la séance en baisse jeudi matin, fidèle à son parcours en montagnes russes des dernières séances. L'indice CAC 40 perd 0,8% à 5448 Pts.



Le marché parisien s'était adjugé 0,4% à 5491 points hier, à la faveur d'une timide détente des taux longs italiens, mais n'était pas parvenu à se maintenir au-dessus du seuil des 5500 points.



Les opérateurs ont accueilli avec un certain soulagement l'annonce faite par le gouvernement italien que les budgets 2020 et 2021 se feront sur une trajectoire de 2% de déficits après 2,4% en 2019.



Même si les taux longs se détendent en Italie, ils culminent au-delà de 3,30% (contre 3,475% mardi soir et 2,80% il y a une semaine, soit un bond de 50 points de base).



L'aversion au risque italien demeure donc élevée et les opérateurs restent focalisés sur des actifs jugés plus sûrs comme les Bunds allemands, ou les actions américaines.



A New York, le Dow Jones a aligné hier un 15ème record historique absolu à 26.950 points et flirte désormais avec le cap des 27.000 points.



La jauge du stress, l'indice du stress 'VIX', s'est également nettement détendu, affichant une baisse de 3,5% vers 11,6.



Les investisseurs suivront avec attention, aujourd'hui aux Etats-Unis, les chiffres des commandes à l'industrie et les inscriptions hebdomadaires au chômage.



Les intervenants espèrent que la statistique sur le marché du travail enverra un signal positif à la veille de la parution du rapport officiel du Département du Travail.



Selon le consensus, la statistique devrait faire état d'environ 185.000 créations d'emplois non-agricoles en septembre.



Du coté des valeurs, Air Liquide a fourni, en prévision des ventes du 3e trimestre (T3) qui seront publiées le 24 octobre, un point prospectif sur les effets de changes. Le groupe estime qu'au 3e trimestre, cet effet se limitera à environ - 1% soit, sur l'ensemble de l'exercice 2018, un impact de l'ordre de - 4%, en retenant une parité de 1,19 dollar l'euro en moyenne annuelle.



Publicis Groupe annonce l'acquisition de Kindred Group, le plus grand groupe indépendant de communication numérique en République Tchèque.



Capgemini a pris une participation dans le capital d'Azqore, filiale d'Indosuez Wealth Management, spécialisée dans l'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires des acteurs de la Gestion de Fortune, à hauteur de 20%.



MedinCell annonce le succès de son introduction en bourse. L'augmentation de capital porte sur un montant de 30,0 ME pour accélérer le développement de son portefeuille de produits.



Neoen lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris et annonce la fourchette indicative de prix par action. La taille initiale de l'offre est d'environ 640 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix et avant exercice de l'option de surallocation.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.