CAC40 : en tête de peloton en Europe, WStreet attendu à +0,7%

01/10/2020 | 15:24

La Bourse de Paris s'inscrit nettement en tête des places du Vieux Continent: le CAC40 (4.832) maintient une avance de +0,6 à +0,8% pour cette 1ère séance du quatrième trimestre.



Les performances sont inégales à travers l'Europe, Francfort plombé par Bayer (-12%) reste stable... l'Euro-Stoxx50 qui grappille +0,1% ne fait pas beaucoup mieux, et Londres non plus.



Wall Street en revanche est attendu en hausse de +0,7% depuis tôt ce matin et cette avance s'est maintenue après la publication de plusieurs chiffres US.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont baissé plus nettement que prévu la semaine passée : -36.000 à 837.000 au lieu de 850.000 anticipé lors de la semaine au 26 septembre.

Le Département du Travail a rehaussé de +3.000 son relevé d'inscriptions pour la semaine précédente, à 873.000.



Les dépenses de consommation ont augmenté de +1% en août aux Etats-Unis (score conforme aux attentes du marché) malgré un repli de -2,7% des revenus des ménages (contre -2,5% attendu), selon des chiffres publiés jeudi par le Département du Commerce.



Cette chute intègre fin de l'aide exceptionnelle de 600$/semaine accordée aux chômeurs (aide réduite de moitié, sauf effort spécial consenti par les états de façon discrétionnaire).



En Europe, on a pris connaissance des derniers indices PMI sur l'activité manufacturière au sein de la zone euro (estimation définitive d'IHS Markit): le secteur manufacturier français a renoué avec la croissance en septembre, se redressant de 49,8 en août vers 51,2 le mois dernier.



L'industrie manufacturière de la zone euro a signé en septembre sa plus forte croissance depuis plus de deux ans. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 53,7 en septembre contre 51,7 en août.



Les économistes du Vieux Continent s'inquiètent, depuis quelques semaines, de la divergence grandissante entre le secteur manufacturier, qui résiste bien à la crise sanitaire, et celui des services, touché par la mise en place de nouvelles mesures de restrictions.



Les indices PMI 'flash' du mois de septembre avaient montré que l'augmentation du nombre de contaminations au coronavirus en Europe avait tendance à exacerber le caractère disparate de la reprise.



'La recrudescence des cas de Covid-19 dans toute l'Europe se ressent sur l'indice des directeurs d'achats (PMI) des services de septembre, qui dénote une économie hésitante à la fin du troisième trimestre', constatent ainsi les experts de Swiss Life Asset Managers.





Les marchés continuent de fluctuer au gré des espoirs d'adoption d'un 'Covid Plan' à 1.500 milliards de dollars par le Congrès... les Démocrates bataillant pour un montant de 2.200Mds$: il s'agit -symboliquement- d'un effort équivalent à 10% du PIB américain.



Le 4ème trimestre débute sous le signe des incertitudes politiques: elles ont quelque peu semé la confusion en septembre mais sur l'ensemble du troisième trimestre, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite affichent des progressions respectives de 7,6%, 8,5%, et 11%, illustrant la divergence toujours croissante entre les places américaines et l'Europe.



En effet, l'indice CAC 40 accuse, lui, un repli de 2,5% sur les trois derniers mois, un recul qui atteint même 19,5% à neuf mois.



Du coté des valeurs, le Conseil d'administration de Suez confirme ce matin son soutien à la lettre d'intention d'Ardian en vue de l'acquisition des actions détenues par Engie dans Suez à hauteur de 29,9%.



Cette opération serait suivie immédiatement d'une offre publique en numéraire pour l'ensemble des actionnaires de Suez, dans les mêmes conditions de traitement.



Veolia confirme pour sa part accueillir favorablement les demandes d'Engie. Le groupe annonce l'extension de la validité de l'offre présentée hier à Engie jusqu'à la date du lundi 5 octobre 2020. Il va formaliser, d'ici à cette date, les modalités de son engagement de ne pas lancer d'offre publique d'achat hostile sur les titres de Suez.



Vinci a signé un accord avec la République du Kenya. Le contrat porte sur le développement du projet d'autoroute Nairobi - Nakuru - Mau Summit. Il est d'un montant d'environ 1,3 milliard d'euros. Le projet consiste à transformer la route principale existante en une autoroute à 2x2 voies, sur 175 kilomètres.



Worldline et Ingenico annoncent avoir obtenu hier l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations pour le projet d'acquisition d'Ingenico.



STMicro (+6%, large leader du CAC40) a annoncé un chiffre d'affaires net préliminaire de 2,67 milliards de dollars du troisième trimestre 2020, en croissance de 27,8 % en séquentiel au-dessus du niveau supérieur de la fourchette de prévisions.

Les prévisions précédentes pour le chiffre d'affaires net du troisième trimestre 2020 étaient de 2,45 milliards de dollars, en hausse de 17,4 %



