CAC40 : encore des '3 sorcières' ressemblant à 1 conte de fées

15/11/2019 | 15:21

La Bourse de Paris reprend sa marche en avant grâce à des achats techniques qui se sont concentrés avant l'expiration des contrats sur indice 'DAX' et Euro-Stoxx50.



La poussée algorithmique fut un cas d'école et elle a permis au CAC40 d'inscrire au bout de 90 minutes un nouveau record de 5.947... avant de rechuter comme un plomb à partir de 11H, jusque vers 5.908Pts (le CAC40 'GR' a inscrit un nouveau plus haut absolu vers 16.138Pts).



Le marché parisien enchaîne les records depuis le 16 octobre et s'apprête à engranger un gain de +5,5% sur le contrat 'PX1 novembre qui expire à 16H.



'Techniquement, et plus que jamais, l'indice CAC 40 s'ouvre à un test des 6.000 points', assurent les équipes de Kiplink Finance.



La hausse s'est nettement ralentie cette semaine et avoisine +0,5%.



'On dirait que les investisseurs commencent à avoir des doutes concernant l'optimisme suscité par l'évolution des questions commerciales et concernant les perspectives de la croissance mondiale', constate-t-on chez Danske Bank.



L'indice a repris une quinzaine de points entre 12H30 et 13H (l'héure creuse) et s'est totalement figé depuis: cela fait presque 3 heures que le CAC40 n'est pas sorti d'un corridor 5.920/5.924 (+0,3% environ): une stagnation quasi surnaturelle, d'autant que la publication à 14H30 d'une rafale de chiffres US n'a même pas provoqué un tressaillement de 0,01%.



Les ventes de détail US ressortent en hausse de +0,3% au mois d'octobre, un peu mieux que les +0,2% attendus, mais hors ventes automobiles, la progression n'atteint que +0,2% au lieu des +0,4% anticipé.



Ces données sont ambiguës, d'autant que l'inflation sous-jacente ressort faible à +1,3% alors que d'autres modes de calcul donnent un 'CPI' à 2%.

L'indice d'activité 'Empire State' de la FED de New York recule vers +2,9 contre +5 anticipé, après un score de +4 au mois d'octobre.

Les prix à l'importation chutent de -0,5%, les prix à l'export se tassent symboliquement de -0,1%



Mais Wall Street va battre une rafale de records dès les 1ers échanges (hausse de +0,4% anticipée sur les 3 principaux indices): l'optimisme devrait de nouveau être de mise aujourd'hui, Larry Kudlow - le conseiller économique de la Maison Blanche - ayant affirmé qu'un accord avec la Chine était désormais tout proche (comme lors des 36 précédentes 'signature imminente' qui ne se sont jamais matérialisées).



Du coté des valeurs, Total annonce le démarrage de la production du projet Iara (block BM-S-11A), bloc situé dans les eaux profondes du bassin présalifère de Santos et comprenant les champs de Sururu, de Berbigão et de Oeste de Atapu.



Eurazeo confirme conduire une revue stratégique de ses options concernant sa participation de 29,9% au capital d'Europcar Mobility Group. À l'issue de cette revue, il pourrait envisager la cession de tout ou partie de cette participation.



CNP Assurances publie un résultat net part du groupe en hausse de 3,4% à 987 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation en croissance de 5,1% à 2.279 millions, au titre des neuf premiers mois de l'année.



Selon le Financial Times (FT), Orange se prépare à scinder sa division de mâts télécoms, alors que l'opérateur historique français organisera le 4 décembre une journée de rencontre avec les investisseurs. L'action prend plus de 2% ce matin à Paris.



