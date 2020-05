CAC40 : enfonce les 4700Pts, Renault perd près de 8%

29/05/2020 | 18:01

Le CAC40 termine la séance avec un repli de -1,59% vers 4 695,44 points, alors qu'une batterie de statistiques a été publiée dans cette dernière journée du mois.



En France, le produit intérieur brut (PIB) en volume baisse fortement de -5,3% au premier trimestre 2020, après -0,1% au quatrième trimestre, soit une révision de +0,5 point par rapport à la première estimation publiée par l'Insee fin avril.



Sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,2% en mai 2020, après +0,3% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois. Sur un mois, les prix seraient stables, comme le mois précédent.



En avril 2020, les dépenses de consommation des ménages français en biens chutent de 20,2% en volume par rapport à mars, le second mois consécutif enregistrant une baisse historique depuis le début de la série de l'Insee en 1980.



Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel en mai est estimé à 0,1%, contre 0,3% en avril, selon une estimation rapide publiée par Eurostat.



Aux États-Unis, les dépenses des ménages américains ont plongé de 13,6% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes n'anticipaient en moyenne une contraction 'que' de l'ordre de 12,5%. De leur côté, les revenus des ménages ont grimpé par contre de 10,5% en avril.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 72,3 points au mois de mai, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 74 points. L'indice 'UMich' est donc en légère hausse par rapport à son niveau affiché au titre du mois d'avril. Il s'élevait alors à 71,8 points.



Sur le front des valeurs, Renault (-7,7%) a présenté ce matin son projet de plan de transformation visant une économie de plus de deux milliards d'euros sur trois ans et à constituer les bases d'une nouvelle compétitivité, plan prévoyant notamment un ajustement des effectifs.



Ce projet d'ajustement par des mesures de reconversion, de mobilité interne et des départs volontaires, s'étalerait sur trois ans et concernerait en France près de 4.600 postes auxquels s'ajouterait la réduction de plus de 10.000 autres postes dans le reste du monde.



Sanofi indique avoir désigné quatre nouveaux membres au sein de son comité exécutif, nominations qui viennent compléter les changements d'organisation apportés en février dernier, afin de resserrer son équipe dirigeante.



EssilorLuxottica annonce avoir placé avec succès une émission d'obligations de trois milliards d'euros avec des maturités de 3,6 ans, 5,6 ans et huit ans, et un rendement moyen de 0,46%, pour un livre d'ordres final atteignant presque 11 milliards.



Ipsen fait part de la nomination par son conseil d'administration de David Loew comme directeur général et membre du conseil, avec prise de fonctions le 1er juillet. Il succèdera alors à Aymeric Le Chatelier qui reprendra alors les seules fonctions de directeur financier.



Suite à l'approbation de son dividende 2019 par son assemblée générale, Total annonce que le solde du dividende restant à payer, de 0,68 euro par action, pourra être payé en numéraire ou en actions nouvelles, chacun de ces choix étant exclusif l'un de l'autre.



