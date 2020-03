CAC40 : enfonce les 5200Pts malgré les chiffres d'emploi US

06/03/2020 | 14:56

Nouveau trou d'air pour la Bourse de Paris, dans la foulée de Wall Street hier, les inquiétudes liées à l'impact de l'épidémie de coronavirus reprenant le dessus avec la publication de nouveaux chiffres inquiétants. Le CAC 40 chute de -4%. Il repasse en-dessous des 5.200 points à 5145 points pour la première fois depuis mai dernier !



'L'aversion au risque fait son grand retour. Un nombre croissant d'entreprises mettent en exergue les impacts du coronavirus tandis que les mesures visant à endiguer l'épidémie et contenir son impact économique se multiplient. Le nombre de cas dans le monde accélère nettement. Le sentiment devrait rester identique dans les prochains jours. C'est dans ces conditions que les investisseurs européens assistent à un nouveau vendredi difficile', commentent les équipes de Kiplink.



'Les développements ayant trait au coronavirus restent le thème de préoccupation principal des marchés, alors que le nombre de cas d'infections ne cesse d'augmenter', confirment pour leur part les équipes de Danske Bank.



La banque danoise fait valoir que le chiffre total des cas d'infections avérées se monte désormais à près de 100.000 à travers le monde.



Les signaux d'alarme viennent surtout des marchés américains, où le Dow Jones a décroché de plus de 3,5% hier soir.



Dans ce contexte lourd, du côté des statistiques, le solde du commerce extérieur de marchandises de la France s'établit à -5,9 milliards d'euros au mois de janvier, à comparer à -3,7 milliards en décembre 2019, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



L'économie américaine a généré 273.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où le consensus des économistes n'en espérait que 190.000, et le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 3,5%, taux en ligne avec le consensus.



Le déficit commercial des États-Unis est ressorti à -45,3 milliards de dollars en janvier 2020, selon le Département américain du Commerce, contre -48,6 milliards le mois précédent (révisé de -48,9 milliards en estimation initiale).



Ce déficit qui se comble d'un mois sur l'autre dépasse les attentes du consensus, puisque les économistes l'anticipaient en moyenne à -46,1 milliards de dollars sur le mois de janvier.



En attendant, dans l'actualité des valeurs, depuis le début de l'année, Airbus a enregistré des commandes pour 274 avions de ses gammes A220, A320 et A350 XWB, selon des données publiées hier soir par l'avionneur. Au cours du mois de février, Airbus n'a enregistré aucune nouvelle commande.



Total, via sa filiale Total Solar Distributed Generation, annonce avoir signé un contrat pour fournir 25 mégawatts-crête (MWc) de toitures solaires pour 24 établissements de Betagro, grande entreprise agroalimentaire en Thaïlande.



EssilorLuxottica a publié un résultat net part du groupe ajusté de 1.938 millions d'euros au titre de 2019, en croissance de 4,8% à taux de change constants. A 4,46 euros par action, le BPA ajusté ne se montre inférieur que d'un cent au consensus.



