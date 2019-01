CAC40 : engrange +1% hebdo tandis que W-Street accélère à +1%

25/01/2019 | 17:57

Paris termine la semaine en beauté, sur un gain de +1,12% à 4.926 et le CAC40 renoue avec ses planchers de fin novembre... et verrouille un gain d'environ +1% sur la semaine écoulée.



A Wall Street, le rallye haussier se poursuit: le Dow Jones gagne environ +0,9% (à 24.780), le S&P500 également à 2.666 et le Nasdaq +1,2% à 7.160Pts (toujours dopé par les semiconducteurs).



L'Euro-Stoxx50 gagne également +1,18% à 3.163 (dans le sillage de Francfort qui s'envole de +1,4% à près de 11.300Pts) et se dirige vers les 3.200 grâce au statu quo prudent de la BCE sur sa politique monétaire de la veille et à l'évocation d'un éventuel recours au TLTRO en cas de ventes contraires sur l'activité économique.



'La conférence a vu le Président Draghi discuter des risques à la baisse sur les perspectives de croissance, un changement important par rapport à l'évaluation équilibrée précédente', rappelle Fidelity International.



'La réaction des marchés n'a pas été impressionnante, mais plus ou moins en ligne avec ce que les investisseurs avaient indiqué ces dernières semaines, à savoir un ton accommodant sur fond de dangers accrus', poursuit-il.



Ce vendredi, était attendu l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, attendu en repli vers 100,6 par les économistes. L'indice s'est fortement contracté de 1,9 point à 99,1 en janvier, basculant sous le palier technique des 100.



Malgré ce mauvais chiffre, l'Euro se redresse de +0,6% vers 1,1370 et efface ses pertes de la veille.

Le pétrole reprend également +0,6% à New York vers 53,4$.



Le nombre de demandeurs d'emploi en France est en repli de -1,1% pour le quatrième trimestre 2018, ce qui est une bonne surprise vu les craintes que suscitaient le mouvement 'gilets jaunes'.



Dans l'actualité des valeurs, le secteur auto se détache avec Renault à +4,9%, Faurecia à +4,7%, Valeo à +3%... mais c'est Arcelor-Mittal qui s'impose en tête du CAC40 avec +5,5%.

Les valeurs bancaires se sont également bien redressées en fin de séance avec +3,9% sur BNP-Paribas et +3,25% sur Sté Générale.



Au sein du SBF-120, Ipsos domine avec +8,3% devant Trigano avec +7,5%.

Air Liquide a pris une participation de 18,6% dans Hydrogenics Corporation, fournisseur canadien d'équipements de production d'hydrogène par électrolyse et de piles à combustible.



Le groupe de transport et de logistique Stef a dévoilé un chiffre d'affaires de 3.255,1 millions d'euros au titre de l'ensemble de l'année 2018, en croissance de 9,4%, dont 7,4% à périmètre constant.



Le spécialiste de l'homéopathie Boiron (+2,6%) a annoncé un chiffre d'affaires annuel en recul de 2,2% à 604,21 millions d'euros, et prévenu que son 'résultat opérationnel de 2018 sera inférieur à celui de 2017'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.