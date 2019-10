CAC40 : entame d'octobre sous le signe de l'Euro faible

01/10/2019 | 15:26

Ce mois d'octobre et le début du 4ème trimestre démarrent sur une note indécise, avec un CAC40 qui dérive latéralement entre 5.660 et 5.670 depuis 11H ce matin (soit -0,2% en moyenne).



L'un des mouvements de marché les plus marquants concerne l'Euro qui inscrit un nouveau plancher de 2 ans et demi contre le Dollar suite à la publication des 'PMI' IHS-Markit en Europe.

Le Dollar grimpe vers 1,0885/E après publication de l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro qui s'est établià 50,4 (contre 51,9).

Le PMI manufacturier chute à 45,7 (contre 47 en août)plus faible niveau depuis octobre 2012.





Le PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 51,1 en août à 50,1, signalant une croissance quasi-nulle du secteur en septembre. Cette stagnation de la conjoncture a en partie résulté d'une légère baisse de l'activité, la cinquième enregistrée au cours des sept derniers mois.



Sur le front des valeurs, Publicis domine le CAC avec +1,8% devant Saint-Gobain (+1,7%) qui a annoncé lundi soir avoir finalisé la cession de Saint-Gobain Building Distribution Deutschland au groupe Stark, sur la base d'une valeur d'entreprise de 335 millions d'euros.



EDF Renouvelables annonce son intention de déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR), au prix unitaire de 1,15 euro, sur les actions de Futuren, société dont il détient 90,50% du capital et 90,36% des droits de vote.



La société biopharmaceutique Genfit publie une perte nette de 51,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2019, contre une perte de 36,7 millions au 30 juin 2018, et une situation de trésorerie de 281,9 millions à fin juin 2019.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.