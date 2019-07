CAC40 : entame de second semestre en fanfare, pétrole +2,6%

01/07/2019 | 15:14

La Bourse de Paris pulvérise ses records absolus: le CAC40 'gross return' (calculé de la même façon que le DAX) s'est envolé jusque vers 15.180, pulvérisant ses sommets de fin avril 2019 et de fin

mai 2018.

Après plus de 20% de gain au 1er semestre (un record depuis 2013), le CAC40 entame le second semestre sur un rythme haletant, avec +1% en moyenne depuis 9H30 ce matin.

Le CAC 40 'PX1' s'est hissé un peu au-delà des 5.600 et se stabilise entre 5.580 et 5.590 points.

L'Euro-Stoxx50 (+1,1%) refranchit en force le palier des 3.500, s'appuyant sur la bonne tenue des banques.



En marge du sommet du G20 samedi à Osaka, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu d'une trâve sur les tarifs douaniers et de relancer les négociations commerciales entre les deux pays.



'Les marchés ont obtenu ce qu'ils espéraient : aucun accord commercial n'a été scellé, évidemment, mais les deux parties ont manifesté l'intention de reprendre leurs pourparlers et de ne plus relever leurs droits de douane dans l'immédiat', réagit Kyle Rodda, analyste chez IG.



Certains commentateurs redoutent cependant que cette trêve ne soit que temporaire et qu'elle soit rendue difficile par le ralentissement économique en cours.



Ces inquiétudes sur la santé de l'économie pourraient venir à menacer la poursuite du rally haussier, alors que les marchés d'actions américains s'apprêtent à pulvériser leurs sommets historiques dès les 1ères transactions.

Le Dow Jones devrait pulvériser les 27.000Pts, le S&P500 pourrait tutoyer les 3.000 et le Nasdaq bondir par-delà les 8.100 et peut-être franchir les 8.140.



Rappel: en dépit du conflit commercial sino-américain, le Dow Jones vient de signer sa meilleure performance pour un mois de juin depuis 1938 et l'un des meilleurs 1er semestre de son histoire avec plus de 16,5% de progression depuis le début de l'année (d'après ses niveaux de préouverture).



Les nombreuses statistiques au programme cette semaine vont sans doute mettre à l'épreuve ces solides scores affichés du côté de Wall Street.



Aujourd'hui, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice PMI final IHS Markit du secteur manufacturier de la zone euro. Il s'inscrit en dessous de la barre des '50' se repliant de 47,7 en mai à 47,6 en juin, un niveau légèrement inférieur à son estimation flash (47,8).

La bonne surprise du jour provient du PMI manufacturier français qui grimpe à contre courant tous les PMI publiés ce matin chez nos voisins, ce 50,6 vers 51,9.



Mais le point d'orgue de la semaine sera la publication, vendredi, de la statistique de l'emploi américain, qui permettra d'affiner les pronostics avant la prochaine réunion de la Fed.

Cette journée de lundi restera également marquée par une flambée du pétrole de +2,5% à New York (vers 60,1$ sur le WTI)sur l'anticipation d'un accord de réduction de la production de l'OPEP qui sera soutenu par la Russie.

Les parapétrolières flambent avec +7% sur CGG et +6,8% sur Vallourec, Technip engrange +2,4%.



A noter toutefois que les marchés américains seront fermés jeudi pour 'Independence Day'.



Du coté des valeurs, Société Générale (+2%) fait évoluer l'organisation de sa Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs avec la création d'une business unit Relations Clients, Conseil et Solutions de Financement (Global Banking and Advisory).



Cette nouvelle BU, placée sous la responsabilité de Pierre Palmieri, regroupe le conseil, les marchés de capitaux et les financements et 'vise à proposer aux grands clients de la banque l'offre de services la plus intégrée'.



Faisant suite à la signature d'un accord en février dernier avec le britannique Compass Group, Casino annonce avoir finalisé la cession de R2C, sa filiale spécialisée en restauration collective, aucun terme financier n'étant précisé.



Dassault Systèmes annonce avoir été désigné par le Groupe PSA comme 'premier et le seul éditeur de logiciels à être officiellement reconnu par le constructeur automobile comme un partenaire numérique privilégié pour son programme de transformation numérique'.



Latécoère fait part de de l'intention de Searchlight Capital Partners de lancer une offre publique d'achat volontaire en numéraire visant les titres de la société, ainsi que cela a été annoncé le 28 juin, au prix de 3,85 euros par action.





