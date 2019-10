CAC40 : entame de semaine positive, rebond de l'E et du baril

07/10/2019 | 18:21

Le CAC40 a fini proche de ses plus hauts du jour, sur un gain de +0,6% vers 5.521Pts.

Les acheteurs s'imposent partout en Europe: l'E-Stoxx50 gagne même +0,7% à 3.471 et cela s'ajoute aux 0,9% gagnés vendredi, mais c'est insuffisant pour renouer avec une tendance positive...

A Wall Street, le Dow Jones a intégralement effacé ses -0,5% de repli initial et renoue avec les 25.600Pts, le Nasdaq affiche +0,1%.



On est passé en quelques heures de la 'prudence' à une relative sérénité avant la publication d'une batterie de données sur l'économie européenne dans les jours à venir.



Seront en effet publiés cette semaine les chiffres de la production industrielle et de la balance commerciale dans les grands pays européens pour le mois d'août, ainsi que ceux de l'inflation aux Etats-Unis pour septembre.



Pour l'heure, on notera que les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 0,6% en août par rapport au mois précédent, après une chute de 2,1% en juillet (chiffre révisé par rapport à -2,7% tel qu'estimé auparavant)... et le tableau est encore plus sombre en données 'CVS' puisque le repli sur 12 mois dépasse -6,5%.



Cela aurait pu plomber l'Euro mais il n'est est rien puisqu'il progresse ce soir de +0,1% vers 1,0990/1,100/$. Petit rebond du baril de Brent : +1,5% à 59,3$ après une chute de -6% la semaine dernière, le WTI se reprend de +1,7% à 53,6$ sur le NYMEX.



Du côté des valeurs, Total (+0,5%) annonce que la production de la phase I du champ géant de Johan Sverdrup, projet dans lequel il détient une participation, a démarré avec plus de deux mois d'avance sur le calendrier et un budget plus de 30% inférieur à celui initialement prévu.



Capgemini (+0,7%) a obtenu l'autorisation au titre du contrôle des concentrations par l'autorité de la concurrence au Maroc pour son projet d'acquisition du cabinet de services d'ingénierie Altran.

Carrefour (-1%) va annoncer son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019, le 22 octobre après le marché. Avant cette publication, Oddo confirme son opinion Achat sur la valeur (OC de 20 E sur la base d'une approche DCF) ' car nous avons la conviction que le plan de Transformation va dans le bon sens (même s'il y a encore peu de résultats tangibles) et que le board de Carrefour saura gérer une éventuelle acquisition dans l'intérêt de ses actionnaires '.



Après le succès de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, TF1 et Canal+, filiale de Vivendi, ont acquis les droits sur le prochain UEFA Euro Féminin 2021, qui se déroulera en Angleterre du 11 juillet au 1er août 2021.



Le groupe Alstom annonce la signature avec TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) d'un contrat portant sur la fourniture de 42 trains Metropolis. Ceux-ci sont destinés à remplacer ceux qui circulent actuellement sur les lignes 1 et 3 du métro de la capitale catalane. Le montant du contrat est de plus de 260 millions d'euros.



Oddo BHF réitère son opinion 'achat' et son objectif de 135 euros sur Michelin (+0,4%) indiquant que ses nouvelles prévisions le confortent dans l'idée qu'un avertissement 'est peu probable lors de la publication trimestrielle malgré un scénario adverse sur les volumes.



Jefferies relève sa recommandation sur Virbac (+5,8%) de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 146 à 248 euros, dans le sillage d'estimations de BPA cash rehaussées de 6 à 15% sur 2019-2023 pour le fabricant de médicaments vétérinaires.







