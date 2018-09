CAC40 : entame de semaine soporifique, prix du pétrole +1,5%

24/09/2018 | 15:09

Les places européennes -dont le CAC40- marquent une pause après avoir gagné plus de 2,6% la semaine passée: il serait exagéré de parler de 'correction' puisque la Bourse de Paris n'affiche qu'un léger repli d'à peine -0,2% à 5.485Pts, l'Euro-Stoxx50 s'effrite de -0,3%).



La plupart des places asiatiques (Chine, Japon) étaient fermée ce lundi pour la célébration de la fête de l'équinoxe, mais Hong Kong a nettement reculé (-1,5%) alors que la Chine annonçait dès vendredi rompre les pourparlers commerciaux avec les Etats Unis et envisager de durcir les sanctions douanières contre les produits US.



Cela n'avait pas impressionné Wall Street : en dépit d'un léger accès de faiblesse sur le Nasdaq (-0,5%) dû à des facteurs purement techniques, le Dow Jones a lui aussi achevé la séance dans le vert après avoir établi un nouveau plus haut historique au-delà des 26.769 points.



Le marché parisien avait aligné vendredi une quatrième séance de hausse d'affilée et fini la séance sur un gain de 0,8%, après avoir culminé à 5.499 points dans le courant de la matinée.

Le CAC alignait neuf séances de progression sur 11 depuis le 6 septembre... et il n'est pas impossible que cette 1ère séance du 4ème trimestre devienne la 10ème sur une série de 12, la volatilité s'avérant quasi nulle depuis l'ouverture et les vendeurs étant largement absents.



En Allemagne, l'Ifo, institut économique basé à Munich, fait savoir ce lundi que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est contracté de 0,2 point à 103,7 au mois de septembre, là où les économistes anticipaient une baisse plus marquée, à 103,2.



L'institut explique que les entreprises allemandes se montrent légèrement moins satisfaites des conditions d'activité actuelles, même si elles restent plutôt optimistes pour ce qui est de l'avenir (101, -0,3 point).





Au-delà des questions commerciales, le véritable point d'orgue de la semaine se situera demain et mercredi avec la tenue de la réunion du comité de décision de politique monétaire de la Fed (FOMC), à l'issue de laquelle Jerome Powell et ses collaborateurs devraient décider une nouvelle hausse de taux de 25 points de base.



'Nous anticipons un nouveau relèvement des taux lors de la réunion de novembre, ou de décembre (soit un total de quatre hausses en 2018), avant deux nouvelles hausses au premier semestre 2019', indique-t-on chez Allianz Global Investors.



En Europe, les investisseurs seront particulièrement attentifs, vendredi, aux chiffres des prix à la consommation qui devraient faire ressortir un ralentissement de l'inflation sous l'effet de l'alimentation et de l'énergie.

Mais l'OPEP -en sommet à Alger- annonce qu'elle ne cède pas aux pressions de Donald Trump et refuse d'ajuster ses quotas à la hausse pour provoquer le repli du pétrole: le WTI prend +1,5% ce lundi, à 71,5$ à New York.



Du coté des valeurs, Casino (+0,5%) a indiqué avoir été sollicité depuis quelques jours par Carrefour en vue d'une tentative de rapprochement. Le conseil d'administration de Casino s'était en conséquence réuni le 23 septembre 2018.



Suite à cette information, Carrefour dément avoir sollicité Casino et s'étonne que l'on ait soumis au conseil d'administration de Casino une proposition de rapprochement qui n'existe pas.



Total a annoncé une appréciation positive de la découverte Shwe Yee Htun-2 sur le bloc A6 au large du Myanmar. ' Le puits a atteint une profondeur finale de 4 820 mètres et a traversé une colonne de gaz de 40 mètres nets dans un réservoir de grande qualité ' précise le groupe.



Total a également annoncé avoir fait une découverte de gaz majeure au large du Royaume-Uni, à l'ouest des îles Shetland. Le puits a été foré à une profondeur finale de 4 312 mètres et a traversé une colonne de gaz de 42 mètres nets.



Solvay a indiqué ce matin une augmentation de plus de 35% sa capacité de production de polymères à hautes performances Solef PVDF (polyfluorure de vinylidène) en France.



Enfin, le groupe Eiffage annonce ce lundi matin la signature d'un protocole d'achat, sous conditions, concernant le groupe Meccoli. Celui-ci est spécialisé dans la pose, la maintenance et le renouvellement de voies ferrées et de caténaires en France.





