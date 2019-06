CAC40 : figé depuis 3 jours vers 5370/5400, W-Street rebondit

13/06/2019 | 16:45

Wall Street a rouvert en hausse, le Nasdaq, le D&P500 et le Dow Jones effacent leurs pertes de la veille... mais cela ne change rien pour le CAC40 qui semble figé depuis 6 heures à l'équilibre, ou en légère hausse de 0,1% (il oscille autour d'un pivot de 5.380 points), ce qui signifie qu'une camisole algorithmique est en place depuis 3 séances avec un indice CAC enfermé 99% du temps au sein d'un corridor de 1% d'amplitude (5.370/5.420).

L'Euro-stoxx50 progresse dans les mêmes eaux (vers 3.392).



Les chiffres du jour ne plaident pour une approche optimiste des conditions macro-économique: la production industrielle pour avril dans la zone euro s'est contracté de -0,5% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans la zone euro, elle a diminué de 1,7% pour les biens de consommation durables, de 1,4% pour les biens d'investissement et de 1,0% pour les biens intermédiaires, mais a augmenté de 0,2% pour les biens consommation non durables et de 1,4% pour l'énergie.



En début d'après-midi, les prix à l'importation pour mai ont été publiés aux Etats Unis : selon le Département du Travail, ils se sont contractés de 0,3% en mai (même score ex-produits pétroliers), conformément à l'estimation moyenne des économistes, soit -1,5% sur 12 mois.



De leur côté, les prix à l'exportation américains ont baissé de 0,2% en données brutes le mois dernier, tout comme hors produits agricoles (soit un recul de 0,7% sur 12 mois).

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis sont ressorties en légère hausse de +3.000, à 223.000, alors qu'un recul symétrique vers 216.000 était anticipé.

Le baril de pétrole bondit de +4,4% à Londres (vers 62,3$), ce qui efface l'intégralité des pertes de la veille (plongeon de l'or noir après hausse surprises des 'stocks hebdo' aux USA): les opérateurs s'inquiètent de nouveaux 'incidents' concernant un pétrolier et un méthanier au niveau du détroit d'Ormuz/Mer d'Oman (attentats, pirateries, mines marines ? les causes ne sont pas connues officiellement).



Les équipages des 2 navires auraient recueillis et sécurisés par la marine iranienne et ramenés sur la terre ferme.

Cette hausse du 'Brent' ne provoque pourtant pas de sursaut de Total ou Technip-FMC qui avaient plongé de -2,7% à -3,5% la veille.



Dans l'actualité des valeurs, Société Générale subit un repli de -2% vers 21,4Epour se retrouver au plus bas depuis 2013.



Le titre Thales gagne plus de 2,5% après la mise à jour de ses objectifs financiers 2019. Cette révision fait suite à l'intégration de Gemalto et à la cession de son activité de modules matériels de sécurité à usage général (GP HSM).



Oddo estime que les perspectives sont rassurantes au niveau de Gemalto avec un EBIT compris entre 240 et 260 ME contre 206 ME attendu. Le bureau d'analyses souligne également que les perspectives sont aussi rassurantes pour le reste du groupe avec des objectifs confirmés en dépit d'un recul de 5 à 10% de l'activité Espace.



Le titre Renault progresse de près de 2% vers 56E après l'organisation de son AG. Toutes les résolutions proposées ont été votées hier après-midi à l'AG dans le sens des recommandations du conseil.



' JD Senard est parvenu à emporter l'adhésion des actionnaires en défendant une nouvelle gouvernance, le projet de fusion avec FCA, l'importance de l'Alliance avec Nissan mais aussi les intérêts de Renault au sein de cette Alliance ' indique un analyste.



Soitec (+5,8%) a dévoilé mercredi soir un résultat net de 90,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2018-19, en hausse de 4%, pour un chiffre d'affaires de 443,9 millions, en croissance de 43%.



Accor annonce des 'avancées significatives' en vue de la cession d'Orbis. Il consolidera l'activité immobilière d'Orbis comme un actif destiné à être cédé, à compter de la publication du premier semestre 2019.



L'Olympique Lyonnais a annoncé le transfert du défenseur international Ferland Mendy au Real Madrid pour un montant de 48 millions d'euros auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum de cinq millions





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.