CAC40 : figé depuis 48H vers 5.520, dopé par CapGemini/Altran

25/06/2019 | 15:16

L'indice CAC40 aligne une seconde séance de pure 'camisole algorithmique' avec un CAC40 enfermé entre 5.510 et 5.522 depuis près de 6 heures qui oscille depuis 3 heures entre +0,00% et -0,1%: c'est l'envolée de +7,5% de CapGemini qui maintient Paris à flot.

Pas davantage de tendance et même une certaine lourdeur sur l'E-Stoxx50 qui affiche entre -0,1 et -0,2%, les 3.450 servant de pivot.



Les commentateurs mettent cette stagnation (savamment orchestrée) sur le compte de 'l'attentisme' prévalant chez les opérateurs à l'approche du sommet du G20, prévu à Osaka, à la fin de cette semaine.



'Avec des participants au marché de plus en plus préoccupés par la confrontation Etats-Unis-Iran et alors que les indices actions ont testé leurs récents sommets, l'attention va se porter maintenant vers la réunion du G20', souligne ADS Securities.



'Donald Trump devrait rencontrer son homologue chinois et le ton qui en ressortira sera essentiel pour déterminer si les actions iront plus haut ou reprendront leur souffle', poursuit-il. 'Pour l'heure, les opérateurs adoptent une position attentiste'.



Dans le courant de l'après-midi aux Etats-Unis, doivent être publiés l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le mois en cours, ainsi que les ventes de logements neufs au titre de mai.



En attendant, on notera que le climat des affaires en France est stable en juin au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, qui se situe à 106 pour le troisième mois consécutif, au-dessus de sa moyenne de longue période.



Sur le front des valeurs, Altran flambe de 21,5% après un accord de négociations exclusives en vue de son acquisition par Capgemini (+7,5%) transaction valorisée 3,6 milliards d'euros avant prise en compte de la dette financière nette d'environ 1,4 milliard.

Les investisseurs applaudissent les synergies qui se dessinent et valident à 100% les hypothèse de croissance des 2 directions.

A l'inverse, Carrefour s'enfonce de -4% vers 21,9E après l'annonce de son désengagement de la Chine.



Genfit avance de 2,4% après un accord octroyant à Terns des droits de développement et de commercialisation d'elafibranor en Chine, accord qui pourrait lui permettre de recevoir jusqu'à 228 millions de dollars.



Iliad fait par contre figure de lanterne rouge du SBF120 avec un recul de 6,3%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Berenberg de 'achat' à 'conserver' sur le titre de la maison-mère de Free.



