CAC40 : figé vers 5.050, peu importent les gains de W-Street

14/09/2020 | 18:30

La Bourse de Paris (+0,35%) a passé tout l'après-midi en mode camisole algorithmique, entre 5.035 et 5.055Pts, avant d'en terminer à 5.051 (donc les 5.050 résistent toujours) et dans des volumes dignes d'un creux de mois d'août avec à peine 1,35MdsE échangés à 17h29 et 2MdsE à la clôture: ce marché finit certes positif, comme chaque lundi depuis le 15 mai (sauf le 24/07), mais il n'y a personne à l'achat (mais personne ne vend, non plus).



Le CAC et l'E-Stoxx50 (stable à la clôture) n'ont même pas réussi à gagner du terrain alors que Wall Street battait le consensus de préouverture avec +1,3% sur le 'Dow', +1,7% sur le S&P500 et +2,3% sur le Nasdaq (ce qui efface 60% des -4,1% perdus la semaine dernière, avec un re-franchissement des 11.100Pts au passage).



En ce 14 septembre, l'aiguillon haussier, c'est la reprise des tests d'un candidat vaccin par Astra-Zeneca puis la multiplication des opérations fusion outre Atlantique (Nvidia/ARM, Gilead/Immunomedics, Oracle/Tik-Tok) et en Europe (qui va racheter Borsa Italiana : Euronext, Deutsche Börse ou Six ?)



'Graphiquement, l'indice CAC 40 reste à nouveau cantonné dans son large canal estival entre 4.800 et 5.100 points. Proche d'une sortie haussière au-dessus des 5.050 points, l'indice ne réussit pas à casser durablement cette résistance majeure. Sur ce niveau des 5005/5050 points, les différents indicateurs techniques demeurent positifs', commentent les équipes de Kiplink.



Seule la production industrielle de juillet dans la zone euro était prévue ce lundi au calendrier des statistiques, mais les prochains jours verront paraître, notamment, l'indice ZEW en Allemagne, ainsi que l'inflation en août dans la zone euro et au Royaume Uni.



Aux Etats-Unis, sont attendus cette semaine la production industrielle, les ventes de détail et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'août, mais surtout la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



Dans l'actualité des valeurs, le groupe Sanofi (-1,2%) annonce ce matin que la FDA a accordé la désignation de Breakthrough Therapy (qui lui permet de bénéficier d'une procédure accélérée) à Dupixent, dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles.



Dassault Aviation (+9,15%) a annoncé vendredi soir que la Grèce allait faire l'acquisition de 18 Rafale, pour équiper son armée de l'air. 'Cette annonce illustre la solidité du partenariat qui lie depuis plus de quarante-cinq ans l'armée de l'air grecque et Dassault Aviation, et témoigne de la pérennité de la relation stratégique entre la Grèce et la France', commente le groupe.

De façon un peu indirecte, cela dope Airbus (+3,6%) et Thalès (+4,3%).



Euronext (-2,5%) confirme ce matin la soumission d'une offre non contraignante au London Stock Exchange Group, en vue d'acquérir Borsa Italiana, la Bourse italienne. Euronext précise qu'il 'ne peut y avoir aucune certitude que cela conduira à une transaction'... d'autant que la Bourse Suisse (Six) aurait déposé la meilleure offre à ce jour.

Qui va surenchérir ?





