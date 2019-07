CAC40 : figé vers 5.570, taux record -0,11% sur nos OAT

02/07/2019 | 15:28

Le CAC40 est totalement figé au sein d'un corridor 5.565/5.572 depuis 12H30: stabilité de type 'camisole algorithmique'.



L'euro-Stoxx50 grappille +0,1% malgré les craintes sur la croissance mondiale reprenant le dessus sur la bonne nouvelle d'un cessez-le feu commercial entre Washington et Pékin. L'indice CAC 40 est stable à 5570Pts.



Non content d'avoir signé plus de 20% de gain sur les six premiers mois de l'année, un record depuis 2013, le marché parisien avait entamé le second semestre sur un rythme haletant hier.



S'il réduisait quelque peu son avance à la clôture (+0,5%), le marché parisien a réussi hier à établir un nouveau record annuel en intraday, au-delà des 5611 points.



La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse mardi matin dans un marché moins enthousiaste que la veille sur la bonne volonté affichée par la Maison Blanche en matière de commerce international.



'Le sommet du G20 désormais passé, les marchés vont de nouveau se pencher sur les indicateurs économiques afin de déterminer dans quelle mesure les banques centrales assoupliront leur politique monétaire dans les mois qui viennent', rappelle ainsi Danske Bank.



Hier, l'optimisme des opérateurs s'était déjà quelque peu estompé au moment de la parution de l'indice PMI final IHS Markit du secteur manufacturier de la zone euro, désormais bien ancré sous la barre des 50 points.



'La faiblesse de l'activité dans les pays dits périphériques laisse clairement penser que le secteur manufacturier va de nouveau être un poids pour la croissance en Europe au deuxième trimestre', s'alarme Danske Bank.



La réponse des marché obligataires est édifiante : l'anticipation d'un scénario de récession fait plonger le rendement des OAT à -0,11%, le rendement des Bunds se rapproche de -0,4%.



Autre motif de préoccupation, Washington a dévoilé hier soir toute une liste de produits importés de l'Union européenne représentant quelque quatre milliards de dollars qui pourraient faire l'objet de droits de douane majorés dans le cadre du litige opposant Washington et Bruxelles sur les questions des subventions au secteur aéronautique.



En mai 2019 par rapport à avril, les prix à la production industrielle (PPI) ont diminué de 0,1% dans la zone euro et sont restés stables dans l'ensemble de l'Union européenne, selon les estimations d'Eurostat.



Du coté des valeurs, la stagnation du CAC40 se ressent également au niveau des écarts qui sont le plus souvent anecdotiques: le géant français des cosmétiques, L'Oréal (+1%), indique être entré en négociations exclusives avec Clarins afin de racheter les marques Mugler et Azzaro. Aucun montant n'a été précisé à ce stade.



Faisant suite à la signature en janvier et février de promesses d'achat, Casino annonce avoir finalisé les cessions des hypermarchés de Cholet, Roubaix et Rennes à des adhérents Leclerc, ainsi que de quatre supermarchés Casino et un Leader Price à Lidl.



Publicis Groupe annonce le closing de l'acquisition d'Epsilon, société de marketing fondé sur la data, pour un montant net de 3,95 milliards de dollars après prise en compte des impacts fiscaux favorables liés à la transaction.



Dassault Aviation annonce l'acquisition des activités aviation d'affaires de RUAG à Genève et Lugano. ' Cette acquisition consolidera notre implantation à Genève et Lugano, et les activités FBO complèteront les services proposés par Dassault Aviation en Suisse ', a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur Général de Dassault Aviation.

Les cycliques Michelin et St Gobain ferment la marche avec -2,1%.





