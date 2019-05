CAC40 : fin de séance décevante, $ et pétrole à l'arrêt

28/05/2019 | 18:33

Déception: le CAC40 et l'Euro-Stoxx50 (score identique de -0,45%) effacent le terrain péniblement gagné la veille (+0,4%),

Paris était revenu à l'équilibre vers 16H... les 90 dernières minutes ont tout gâché.

Wall Street avait bien commencé la journée avec des écarts positifs s'étageant de +0,4% (Dow Jones) à +0,6% (Nasdaq) mais les gains se sont également réduits en fin d'après-midi (autour de +0,3% en moyenne, mais le Dow Jones grappille moins de +0,2%).



L'apathie des investisseurs n'a pas été dissipée par la publication ce matin de l'indice ESI du sentiment économique qui s'est accru dans la zone euro de 1,2 point à 105,1 en mai par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne, là où le consensus ne l'anticipait qu'autour de 104 (l'Euro n'a pas davantage réagi, il reste inchangé à 1,1190$).



Outre Atlantique, l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board, s'est inscrit en hausse de 4,9 points ce mois-ci, pour s'établir à 134,1 (bien mieux que les 130 anticipés), contre 129,2 en avril.



Le sous-indice de la situation présente bondit de 169 à 175,2, quand celui des attentes s'affiche à 106,6, à comparer à 102,7 le mois précédent.



L'indice S&P/Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis s'affiche en hausse de +2,7% par an au mois de mars, contre +2,6% anticipé.



Les prix marquent le pas par rapport aux +3% du mois de février.



Du coté des valeurs, Le titre Peugeot (+4,6%) efface les 3,3% perdus la veille (victime d'arbitrages au profit de Renault ce mardi).



Vivendi progresse de près de 1% après l'annonce de l'acquisition du groupe luxembourgeois de TV payante M7 pour 1 000 ME auprès du fonds Astorg (en agrégeant les abonnés de Canal+, la base de client devrait se monter à 20 millions).



' Cette opération va lui permettre de renforcer son exposition au marché européen avec une présence nouvelle dans 7 pays (Pays-Bas, Belgique, République Tchèque, Slovaquie, Autriche, Hongrie et Roumanie) ' indique Oddo.



' Cette opération va permettre également à Canal + d'accroitre sa taille critique dans un contexte de concurrence grandissante sur le segment de la TV payante, et donc de renforcer son modèle sur le LT ' rajoute le bureau d'analyses.



Renault (+1%) pourrait signer dès la semaine prochaine un accord non engageant avec FCA dans le cadre du projet de fusion indique ce matin Aurel BGC.



Aurel BGC s'attend à ce que le principal actionnaire soit italien et prend comme exemple la fusion Essilor - Luxottica ' ou l'on remarque que le camp français est sur la défensive tandis que le camp italien tente de prendre le contrôle '. Selon les analystes, FCA est confronté à plus de problèmes structurels que Renault. ' Fiat devra faire des efforts de restructuration plus importants que Renault '.



Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' sur Renault, titre maintenu dans sa liste de valeurs favorites, mais abaisse son objectif de cours de 98 à 94 euros. Selon le bureau d'études, un tel rapprochement peut 'débloquer le sujet épineux de l'intégration de Nissan qui pourrait trouver un attrait renouvelé pour devenir le troisième acteur du premier groupe automobile mondial'.



La vedette du jour demeure Neopost avec une envolée de +10% après des résultats enfin jugés encourageants et confirme ses objectifs 2019.



