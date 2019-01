CAC40 : fin de semaine en fanfare (+2% hebdo), W-Street +0,7%

18/01/2019 | 16:42

Le retour des acheteurs se confirme en Europe et la Bourse de Paris engrange +1,7% à 4.875 tandis que Francfort bondit de +2%.

Le CAC 40 engrange désormais un gain de l'ordre de +2% depuis lundi, ce qui équivaut quasiment à 2/3 du gain annuel (+3%).



Cette dernière journée de la semaine -et de l'échéance janvier sur les contrats à terme- est ensoleillée par l'espoir d'une résolution du conflit douanier sino-américain, largement pressentie par les indices américains qui alignent une 9ème séance positive sur 11 (la plus longue séquence haussière sur le Nasdaq depuis juin 2018).

Le Dow Jones qui prend +0,7% à 24.540 affiche un gain supérieur à 5% depuis début janvier (ainsi que le S&P500) le Nasdaq (+0,6%) caracole désormais à +7,1% en 3 semaines, soit la meilleure entame d'année depuis 1987.



'Les grands indices ont profité d'un article selon lequel des officiels de l'Administration Trump seraient en faveur d'une réduction des droits de douanes sur des produits chinois', note Wells Fargo Advisors, notant toutefois un démenti du Département du Trésor.



S'agissant des statistiques du jour, la production industrielle américaine rassure avec une hausse de +0,3% en décembre après +0,4% en novembre (chiffre révisé d'une estimation initiale de +0,6%, selon la Réserve fédérale).



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en hausse de 0,1 point à 78,7% le mois dernier, légèrement au-dessus du taux de 78,6% qui était attendu par les économistes en moyenne.

'La récente dégradation des résultats des enquêtes auprès des entreprises manufacturières peut faire craindre qu'un net ralentissement de l'activité industrielle soit intervenu en fin d'année dernière', prévient Aurel BGC.



'Toutefois, la plupart de ces indicateurs restent à des niveaux compatibles avec une progression de la production industrielle. Il est ainsi probable que la production manufacturière a ralenti le mois dernier, mais sans pour autant s'effondrer.'

Grosse désillusion -et signal d'alerte- en revanche avec le baromètre mensuel du 'sentiment des consommateurs' de l'université du Michigan qui dévisse de 98,3 vers 90,7 alors que le consensus tablait sur une légère dégradation de -2Pts vers 96,4.

Mais Wall Street choisit le verre à moitié plein et juge que les 2 chiffres de l'après-midi s'équilibrent, d'où la poursuite du rallye amorcé le 24 décembre.



Du côté des changes, l'euro se raffermit de +0,3% vers 1,1365/$. Le WTI s'envole de +3% vers 53,6$ sur le NYMEX.



Dans l'actualité des valeurs, Atos (+4,3%) domine le classement, ex-aqueo avec Carrefour qui bondit dans le sillage de Casino qui s'envole de +7,2%: son chiffre d'affaires atteint 36,6 MdsE sur l'année 2018, en croissance de +4,7% en organique (+3,0% en comparable). Au 4e trimestre 2018, le chiffre d'affaires est de 9,9 MdsE, en croissance de +5,1% en organique et de +3,6% en comparable.



Renault (+1,7%) annonce ce jeudi des ventes mondiales en hausse de 3,2% à 3,9 millions de véhicules sur l'ensemble de 2018, en intégrant Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018. À périmètre équivalent 2017, les volumes baissent de 1,2% sur un marché mondial en repli de 0,3%. Le titre avance de +1,4%.



Dévoilé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018/2019 de Pierre & Vacances est ressorti à 393 millions d'euros, en hausse de +28,9% comparativement à la même période l'an passé. Le titre s'offre un +11,8%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.