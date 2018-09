CAC40 : fin de semaine positive même si taux US proches de 3%

14/09/2018 | 17:52

La Bourse de Paris clôture en hausse de +0,45% à 5.352Pts, un score qui reflète fidèlement la moyenne des échanges du jour (le gain hebdo atteint +1,9%).



L'Euro-Stoxx50 engrange +0,35% vers 3.345 et il gagne +1,55% hebdo (mais -4,5% depuis le 1er janvier).



'Sur un point de vue technique, la tendance de fond reste haussière, sans dégradation majeure des indicateurs, l'indice CAC 40 conserve tout son potentiel d'appréciation avec comme premier objectif moyen terme le niveau des 5385 points. Sur ce point intermédiaire, la configuration graphique reste également positive', estime Kiplink.



La séance a donné lieu à de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, avec en particulier les chiffres des ventes au détail: elles ont décéléré à +0,1% en août, déjouant une anticipation voisine de +0,3%.

Les chiffres auraient été carrément négatif (-0,1%) sans la hausse de +1,7% des dépenses dans les stations-service.



La statistique du mois d'août a été plombée par une chute de -0,8% des ventes d'automobiles (20% des dépenses de détail en moyenne) ainsi que par la baisse de la consommation dans les grandes surfaces (notamment le textile/habillement et les articles d'ameublement).



Les prix à l'importation ont été annoncés à -0,6%, de quoi tempérer un peu plus les inquiétudes sur l'inflation.



Le chiffre de la confiance des consommateurs américains de l'université du Michigan ('UMich')a brillamment franchi le cap des 100, à 100,8 points contre un score déjà très élevé de 96,2 points (l'estimation préliminaire était attendue à 96,8).



La production industrielle ressort en hausse de +0,4% au lieu de +0,3% anticipé grâce à uyne accélération dans le secteur automobile (+4%).



Du côté des changes, l'euro reperd ce qu'il avait gagné la veille à 1,1650/dollar, le rendement des T-Bonds US 2028 flirte en effet avec les 3,00% (2,995% ce soir, +2Pts de base).



Pas de réaction positive à Wall Street où les principaux indices affichent des gains timides avec à peine 0,1% sur le S&P500, +0,15% sur le Nasdaq (bien ancré au-dessus des 8.000) et +0,2% sur le Dow Jones (26.200).



Du côté des valeurs, à l'issue de sa revue annuelle des indices de la famille CAC, Euronext annonce l'inclusion de l'éditeur de logiciels Dassault Systèmes (+1%) à son indice phare CAC40, au détriment du chimiste belge Solvay (+2% malgré tout), et ce à partir du 24 septembre.

Valeo va donc bénéficier d'un sursis et reprend +4,6%, Renault se distingue avec un gain de +3%, sur la 3ème marche du podium on retrouve Sodexo et ST-Micro gagnent +2%.



TF1 (+1,6%) annonce la signature d'un nouvel accord avec le SATEV, le SPECT, le SPFA, le SPI et l'USPA, modifiant celui signé le 24 mai 2016, pour accompagner les transformations de la filière audiovisuelle de la création française et l'évolution des usages. Avec cet avenant, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019 et s'appliquera pour trois ans, le groupe renouvelle son engagement en faveur de la création d'oeuvres patrimoniales à hauteur de 12,5% du chiffre d'affaires net pour une année supplémentaire.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Esker et relève légèrement son objectif de cours à 73 euros, à la suite d'une publication 'très solide, Esker ayant réalisé une très belle progression de sa rentabilité dans un environnement de changes défavorable'. Le titre avance de 2% à Paris.





