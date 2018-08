CAC40 : finit la semaine au plus bas, W-Street au plus haut

31/08/2018 | 17:52

Paris (-1,3% à 5.407) finit la séance et la semaine au plus bas : triste fin de mois d'août après une entame se semaine prometteuse et un test répété des 5.500, y compris jeudi.

La semaine boursière s'achève dans le rouge (-0,5%) et elle s'avère très négative pour l'E-Stoxx50 (-1,5% à 3.392).



Symétriquement, et comme un symbole du mois écoulé, Wall Street finit le août en beauté, sur une 4ème hausse sur une série de 5 (et 8 sur 10) avec un Dow Jones et un S&P500 stable (à 0,05% près) et +0,3% sur le Nasdaq.



Les opérateurs apprécient peu les nouvelles menaces de Donald Trump à l'encontre de la Chine et son coup de bluff concernant sa volonté de quitter l'OMC (ce qu'il ne pourra obtenir sans un vote du Congrès... et cela n'arrivera pas).

En Europe, le taux d'inflation annuel ralentit à 2,0% en août 2018, contre 2,1% en juillet selon une estimation rapide publiée ce matin par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



S'agissant des principales composantes, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en août (9,2%), suivie de l'alimentation, alcool et tabac (2,5%), des services (1,3%) et des biens industriels non énergétiques (0,3%).



Par ailleurs, Eurostat indique que le taux de chômage dans la zone euro s'est établi à 8,2% en juillet, stable par rapport à juin. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis novembre 2008.



'La croissance des salaires en zone euro va vraisemblablement s'intensifier de manière graduelle, ce qui finira par se refléter à un moment ou un autre dans les prix à la consommation', prédisent les économistes de Commerzbank.



'Néanmoins, il faut généralement du temps pour que les tensions salariales se répercutent sur les prix', rappelle la banque allemande, qui en déduit qu'un ajustement de la politique de la Banque centrale européenne est encore 'lointain'.



Aux Etats Unis, l'indicateur avancé d'activité manufacturière dit 'PMI de Chicago' recule de 65,5 vers 63,6 au mois d'août mais la confiance des ménages de l'Université du Michigan grimpe de 95,3 vers 96,2 en estimation définitive.



La perspective d'un accord commercial entre Washington et Ottawa d'ici ce week-end devrait soutenir les échanges aujourd'hui.



Du coté des valeurs, Casino s'effondre de -10% au final (et -15% en séance avec un nouveau plancher de 22 ans à 25,4E (sur des interrogations concernant la publication des comptes).



Total (-1,4%) indique avoir accepté une offre d'INEOS Styrolution pour l'acquisition de son activité de polystyrène en Chine, activité qui comprend notamment deux usines d'une capacité unitaire de 200.000 tonnes basées à Ningbo et à Foshan.



Gemalto (+0,8%) publie un résultat net ajusté en hausse de 70% à 66,8 millions d'euros au titre de son premier semestre 2018, ainsi qu'un résultat des activités opérationnelles ajusté de 91,8 millions d'euros, soit une marge en retrait de 0,1 point à 6,6%.



Le chiffre d'affaires s'établit à 1.387 millions d'euros, en hausse de 6% à taux de change constants et inchangé en données publiées. Retraité de la contribution de l'activité identity management, il a progressé de manière organique de 2% à taux de change constants.



Michelin (2,2%) est affecté par une note de Berenberg qui passe à vendre et dévoile un objectif de cours abaissé à 95E; Martin Bouygues a déclaré jeudi que son groupe reste ouvert aux opportunités de consolidation du marché français des télécoms, mais aucune opération ne serait possible avant le début 2019.

Bastide dévoile un chiffre d'affaires de 78,6MnsE, en hausse de +41,2% (la contribution des acquisitions récentes s'élève à 20,3MnsE), le chiffre d'affaires annuel 2017-2018 devrait atteindre 289MnsE



A l'occasion d'un comité d'établissement extraordinaire ce vendredi, le Groupe PSA annonce étudier la possibilité de fabriquer un modèle supplémentaire à l'usine de Poissy, et que de nouveaux éléments pourront être communiqués d'ici la fin 2018.



L'usine de Poissy produit aujourd'hui les Peugeot 208 et les DS 3, et lancera d'ici la fin de l'année la production d'un nouveau modèle de DS Automobiles qui inaugurera la plateforme multi-énergies CMP (Common Modular Platform) sur le segment Premium Compact.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.