CAC40 : fort rebond après l'envolée des indices US

28/12/2018 | 15:16

Les quatre séances précédentes à Paris étaient à oublier (-1,8%, +0,04%, -1,5% et -0,6%), mais celle-ci - la dernière 'complète' de l'année puisque la Bourse n'ouvrira que pour une demi-journée lundi - est en forte hausse, dans le sillage d'un nouveau retournement de tendance à New York.



Ainsi, le CAC 40 avance de +2%, repassant au-dessus du niveau des 4.600 points abandonné hier, pour s'afficher à 4.695 points. Bien sûr, c'est insuffisant pour ne pas faire de 2018 une année largement négative : l'indice vedette de la place de marché parisienne a perdu près de -12% depuis le 1er janvier !



Après un début de séance dans le rouge, Wall Street a terminé en progression jeudi : à la clôture, le Dow Jones affichait un gain de plus de 1,1% à 23.138,8 points et le Nasdaq avançait de près de 0,4% à 6.579,5 points.



'Pour qu'un véritable rebond soit validé à court terme, le marché parisien devra successivement repasser 4.740 points, puis 4.760 points, avant un improbable retour dans la zone des 4.900 points. Faute de quoi, la correction pourrait bien se prolonger en direction des 4.500 points, le plancher d'octobre 2016', avertissent les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques, on attend ce vendredi le niveau des stocks de pétrole aux États-Unis. Il n'y aura pas de nouvelles données françaises ou s'agissant de l'Union européenne.



Du côté des changes, l'euro est en hausse à 1,1460 dollars. Le Brent est en revanche en repli de -1%, en direction des 52,40 dollars.



Enfin, dans l'actualité des valeurs, c'est la trêve des confiseurs : les grandes annonces des entreprises ne sont pas nombreuses, pour ne pas dire inexistantes.



Total avance de +2,5%, alors que l'Ibama, l'agence environnementale du Brésil, a annoncé hier qu'elle avait confirmé, en appel, son rejet du recours formé par la 'major' française contre la décision lui refusant de procéder à des forages dans cinq 'blocks' du bassin de Foz do Amazonas, à environ 120 km au large du pays.



Comme annoncé le 8 octobre dernier, Bouygues (+2%) confirme avoir réalisé jeudi une augmentation de capital d'un montant de 150 millions d'euros, prime d'émission incluse, dans le cadre de l'opération d'épargne salariale 'Bouygues Confiance n°10'.



