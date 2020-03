CAC40 : fort rebond attendu à l'ouverture

02/03/2020 | 08:35

Après un plongeon de 3,4% à près de 5.310 points vendredi, le CAC40 se dirige vers un rebond de l'ordre de 1,2% en début de séance, alors que l'épidémie de coronavirus demeure au centre des préoccupations.



'Le nombre de cas progresse encore hors de Chine mais les gouvernements se veulent rassurants. Les banques centrales mondiales devraient soutenir l'économie au travers de politiques monétaires accommodantes', souligne Vincent Boy, chez IG France.



'Les marchés sont attendus en fort rebond à l'ouverture mais cela pourrait ne pas durer', nuance l'analyste marché, prévenant que 'de nouveaux cas détectés à travers le monde devraient appuyer encore un peu plus le ralentissement de l'économie mondiale'.



Cette première semaine du mois sera chargée sur le front des statistiques, avec notamment les indices PMI et ISM des deux côtés de l'Atlantique, l'inflation dans la zone euro et le chômage aux Etats-Unis pour février.



Du côté des publications d'entreprises, sont attendues entre autres celles de SES, Beiersdorf, Merck KGaA, Henkel et EssilorLuxottica en Europe, ainsi que celles de HP Enterprise, Target et Costco aux Etats-Unis.



Pour l'heure, EssilorLuxottica annonce la démission d'Hilary Halper de son poste de co-directrice financière, ajoutant que 'le processus de nomination d'un nouveau co-directeur financier est en cours et ce dernier sera annoncé sous peu'.



Solocal fait part de la cession de sa filiale QDQ Media à AS Equity Partners, permettant au groupe de 'se concentrer sur ses activités stratégiques et sa nouvelle offre de services digitaux à destination des PMEs et des grands comptes en France'.



Quadient annonce la vente de sa filiale ProShip, fournisseur mondial de solutions de gestion des expéditions multi-transporteurs, à FOG Software Group, division de Constellation Software Inc, une opération finalisée vendredi dernier.



