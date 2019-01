CAC40 : franchissement convainquant des 4.815, pétrole à 62$

18/01/2019 | 14:35

Enfin un retour de l'appétit pour le risque convainquant: la Bourse de Paris engrange +1,6% à 4.870 et Francfort bondit de +1,9%.

Cette dernière journée de la semaine -et de l'échéance janvier sur les contrats à terme- marque le retour des acheteurs dans le vert, encouragée par l'espoir d'une résolution du conflit douanier sino-américain, largement pressentie par les indices américains qui ont aligné jeudi une huitième séance positive sur dix, le Dow Jones affichant un gain de 4,5% depuis début janvier (ainsi que le S&P500, le Nasdaq caracole avec +6,8%).



Le CAC 40 engrange désormais un gain de l'ordre de +2% depuis lundi, ce qui équivaut quasiment à 2/3 du gain annuel.



'Les grands indices ont profité d'un article selon lequel des officiels de l'Administration Trump seraient en faveur d'une réduction des droits de douanes sur des produits chinois', note Wells Fargo Advisors, notant toutefois un démenti du Département du Trésor.



S'agissant des statistiques du jour, les opérateurs devraient se monter attentifs à la production industrielle américaine de décembre, chiffre d'autant plus attendu que de nombreux indicateurs n'ont pas pu être publiés ces dernières semaines en raison du 'shutdown'.



'La récente dégradation des résultats des enquêtes auprès des entreprises manufacturières peut faire craindre qu'un net ralentissement de l'activité industrielle soit intervenu en fin d'année dernière', prévient Aurel BGC.



'Toutefois, la plupart de ces indicateurs restent à des niveaux compatibles avec une progression de la production industrielle. Il est ainsi probable que la production manufacturière a ralenti le mois dernier, mais sans pour autant s'effondrer.'



Du côté des changes, l'euro est stable, juste sous les 1,14 dollar. Le Brent reprend de la vigueur (+1,5%) et refranchit le cap des 62$.



Dans l'actualité des valeurs, Atos et Schneider dominent le classement avec +4%, Carrefour vient tout de suite derrière avec +3,8%, dans le sillage de Casino qui s'envole de +6,5%: son chiffre d'affaires atteint 36,6 MdsE sur l'année 2018, en croissance de +4,7% en organique (+3,0% en comparable). Au 4e trimestre 2018, le chiffre d'affaires est de 9,9 MdsE, en croissance de +5,1% en organique et de +3,6% en comparable.



Renault annonce ce jeudi des ventes mondiales en hausse de 3,2% à 3,9 millions de véhicules sur l'ensemble de 2018, en intégrant Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018. À périmètre équivalent 2017, les volumes baissent de 1,2% sur un marché mondial en repli de 0,3%. Le titre avance de +1,4%.



Dévoilé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2018/2019 de Pierre & Vacances est ressorti à 393 millions d'euros, en hausse de +28,9% comparativement à la même période l'an passé. Le titre s'offre un +11,8%.





