CAC40 : franchit 5.400, D-Jones vers un 7ème gain consécutif

Le CAC40 (+0,5%) reste un peu en retrait de la moyenne européennes puisque l'E-Stoxx grimpe de +0,8% à 3.412, mais cela lui permet de re-franchir les 5.400 avec une petite marge (il oscille entre 5.410 et 5.415).



Wall Street devrait rouvrir en hausse de +0,3 à +0,4% et les indices US devraient re-tester les sommets de la veille.



Le Dow Jones se prépare à aligner une 7ème séance de hausse (du jamais vu depuis plus d'1 an).



Aucune réaction à la hausse de 0,2% des prix à la production US en avril (après +0,1% en mai).

Selon le Département du Travail, en excluant les éléments volatiles que sont l'alimentation, l'énergie et le négoce, les prix producteurs américains ont progressé de 0,4% le mois dernier, alors que le consensus n'anticipait qu'une hausse de 0,2%.



Sur 12 mois 'glissants', les prix à la production industrielle se sont accrus de 1,8% au mois de mai 2019, un taux annuel en baisse de 0,4 point par rapport à celui d'avril. Hors éléments volatiles, la hausse annuelle a accéléré symboliquement de 0,1 point à 2,3%.



'L'accord sur l'immigration entre les Etats-Unis et le Mexique a aidé à prolonger les gains de la semaine précédente. Ce week-end, le Président Trump a indiqué que les droits de douanes proposés sur les produits mexicains seraient suspendus pour le moment', note Wells Fargo Advisors.



Sur le front des statistiques, c'est désormais le calme plat pour le reste de la journée: il faudra attendre 14H30 demain pour découvrir l'indice américain des prix à la consommation.

L'euro se redresse légèrement vers 1,1320/$... ce qui ne convient pas à Donald Trump qui blâme la FED pour le niveau trop élevé du billet vert face à l'Euro (il devrait s'étonner que l'anticipation de 3 baisses de taux d'ici fin 2019 ne l'aient pas affaibli).



Du côté des valeurs, CGG bondit de +6,2% (la veille c'était Vallourec qui s'était imposé en tête du SBF-120).

LafargeHolcim annonce que 19.303.633 actions nouvelles seront émises au titre du paiement du dividende en actions, à un prix de 45,09 francs suisses. Le règlement-livraison est prévu le 25 juin.



Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 4,8% au titre du mois de mai, sur la base d'une capacité en hausse de 2,6%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation en hausse de 1,8 point à 87,3%.



Total annonce avoir démarré la production sur le gisement de gaz à condensats de Culzean, situé à 230 kilomètres d'Aberdeen en Mer du Nord britannique, champ que le groupe français opère avec une participation de 49,99%, aux côtés de BP (32%) et JX Nippon (18,01%).



