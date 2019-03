CAC40 : gain de +1,5% hebdo, un trimestre au champagne à +13%

29/03/2019 | 18:04

Un ultime coup de pouce (de +0,15%) a propulsé le CAC40 vers 5.350, ce qui lui permet d'afficher +1% sur la séance, +1,5% sur la semaine écoulée.

Les marché ont légèrement accusé le coup lors du 3ème -et dernier- rejet du projet de Brexit de Th.May (qui qualifie ce vote de décision grave).



Ce vote pourrait déboucher sur la démission de la 1er Ministre et entrainer un long report du Brexit... mais d'autres développements plus complexes sont possibles, comme un 'soft Brexit' (abolition des barrières douanières avec l'UE par ex.), ou encore des législatives au Royaume Uni qui déboucheraient sur une 'extension longue' du processus de sortie.



Le CAC a bénéficié des classiques 'habillages de bilans' afin de maximiser les gains des 3 premiers mois de l'année... car c'est un trimestre historique qui s'achève : le CAC40 progresse de +13% depuis le début de l'année et les gérants de fonds s'emploient à renforcer les positions ayant enregistré de forts gains ce trimestre, notamment sur des valeurs comme Airbus (+38% ce trimestre) ou Dassault Systèmes (+26%), ou encore, le luxe.



Quelques statistiques ont été publiées: en France, les dépenses de consommation des ménages en biens et services diminuent en apparence de -0,4% en volume en France en février, après un rebond en janvier (+1,4% après −1,5% en décembre), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.

Mais c'est une baisse en trompe l'oeil car elle découle du seul repli de -3,3% de dépenses d'électricité en février, pour cause de températures plus douces qu'en février 2018, tandis que les ventes de produits manufacturés ont progressé de +0,6%.



Sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,1% en mars 2019, ralentissant ainsi après +1,3% en février, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee à la fin du mois en cours.



Notons également qu'aux Etats-Unis, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,1% en janvier 2019, après une baisse de 0,6% en décembre , selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,3%.



De leur côté, les revenus des ménages ont progressé de +0,2% en février 2019, après un repli de 0,1% en janvier, et alors que le consensus visait une augmentation de 0,3% pour le mois de février.



En rythme annuel, la hausse de l'indice de prix PCE a ralenti de 0,4 point à 1,4% en janvier, et de 0,2 point à 1,8% en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan se redresse nettement, de 93,8 vers 98,4 au mois de mars, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 97,8 points.

Par ailleurs, les ventes de logements neufs aux États-Unis ont augmenté de +4,9% en février, pour ressortir à 667.000 en nombre annualisé, contre 620.000 attendues en consensus (soit environ -2,5%).



Du côté des changes, calme plat toute la journée : l'euro reste sur le niveau des 1,1225/dollar.

Le Brent avance légèrement pour sa part (+0,5%), à 68,4 dollars.



Du côté des valeurs, Thales déclare son offre inconditionnelle sur Gemalto, toutes les conditions suspensives étant désormais satisfaites ou ayant fait l'objet d'une renonciation. À l'issue de la période d'acceptation, 85,58% des actions Gemalto ont été apportées à l'offre.



ST-Micro s'impose en tête du CAC avec +3,4%, devant Safran +3%.

Une seule composante du CAC40 finit en repli de -0,3% (Hermès).



Vinci Energies a annoncé ce jeudi soir avoir remporté, dans le cadre de deux groupements, deux contrats avec SNCF Réseau, pour un montant total de 40 millions d'euros.















