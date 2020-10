CAC40 : gain hebdo +2,5%, $ à -0,5% à 1,182, l'or reprend 2%

09/10/2020 | 18:19

Le CAC40 (+0,7% à 4.947) confirme le franchissement du seuil des 4.900 et en termine près des plus hauts du jour (4.954Pts): le bilan de la semaine s'établit à +2,5% et l'indice semble bien parti pour refermer le 'gap' des 4.978 du 18 septembre dès lundi (une journée positive dans 90% des cas depuis le 15 mai dernier).



Paris s'est apprécié en fin de séance alors que les indices US, hésitants vers 16H30 ont accéléré: le Dow Jones repasse de 0,00% à +0,8%, au-delà des 28.650, le S&P500 engrange +1% et le Nasdaq +1,3% qui est dopé par l'annonce d'une OPA géante imminente : AMD se propose de racheter Xilinx (qui pèse plus de 25Mds$), pour un prix supérieur à 120$/titre, ce qui valoriserait la cible à près de 30Mds$.



NB: les indices US remontent à moins de 2,5% de leurs records absolus, le 'Dow Transportation' établit un nouveau zénith historique.



L'euro-Stoxx50 s'adjuge +0,5% à 3.571, freiné par Francfort qui a longtemps figuré dans le rouge avant d'en terminer in extremis à l'équilibre, vers 13.050Pts.



Wall Street reste optimiste après les dernières déclarations de Donald Trump, selon lequel il y a désormais 'de bonnes chances pour parvenir rapidement à un accord sur le plan de soutien économique' au Congrès.



Steven Mnuchin et Nancy Pelosi tenteraient de parvenir à un compris tandis que le porte-parole Républicain Mitch McConnel estime qu'il n'y aura pas d'accord avant 3 semaines (d'ici la veille des élections et probablement pas avant les élections).



'Les acheteurs ont repris le contrôle des marchés dans l'optique d'une victoire probable de Joe Biden et les propos de Trump sont désormais considérés comme secondaires', commentent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Même les commentaires de Trump selon lesquels il se servirait des droits de douane comme une arme contre la Chine au cours de son second mandat n'a pas fait fléchir les marchés hier', souligne la banque danoise.



Cette dernière séance de la semaine s'annonçait peu dense sur le front des statistiques, avec les stocks des grossistes aux Etats-Unis qui ressortent en hausse de 0,4% en août 2020, selon le Département du Commerce, là où le consensus anticipait une hausse de 0,5%, après un repli de 0,2% en juillet (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -0,3%).

De leur côté, les ventes des grossistes américains ont augmenté de 1,4%. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,31 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,35 mois en août 2019.



En Asie, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a toutefois gagné 2% vendredi suite à la publication d'un indice PMI Caixin des services en hausse à 54,8 en septembre, contre 54 au mois d'août, signalant une expansion du secteur tertiaire pour le cinquième mois consécutif.



Cette séance a été marquée par un net fléchissement du Dollar (-0,5% vers 1,1820E) et un rebond symétrique de l'or quiç bondit de +1,9% vers 1.927$



Du coté des valeurs, ST-Micro +2,7% et Orange +2,9%, finissent leaders du CAC40.

Eramet s'impose comme la vedette du jour avec +12%... la hausse s'accélérant avec des rachats de découvert.



Euronext (-4,4%) annonce un accord ferme avec London Stock Exchange Group pour l'acquisition de 100% de London Stock Exchange Group Holdings Italia SpA, société holding de Borsa Italiana Group, pour un montant en numéraire de 4.325 millions d'euros.



Alstom annonce un contrat pour fournir 49 tramways Citadis à Nantes Métropole pour un montant de près de 200 millions d'euros.



Crédit Agricole Assurances annonce la signature d'un accord avec Novo Banco en vue de l'acquisition de 25% de GNB Seguros, compagnie d'assurances non-vie au Portugal, portant ainsi sa participation à 100% du capital de GNB Seguros.





