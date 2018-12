CAC40 : gain technique de 1%, bonne entame de séance à WStreet

31/12/2018 | 15:44

Soutenue par quelques rachats techniques, Paris aligne une seconde séance de hausse qui efface le trou d'air de jeudi.

L'indice CAC40 affiche +1,1% pour en terminer à 4.730,7Pts, dans un volume d'échanges légèrement inférieur à 1MdE (925 millions d'euros): le mois de décembre, haussier dans plus de 80% des cas depuis 30 ans, s'achève sur une perte de -5,5%, l'année 2018 se solde par une correction de -11%.



L'Euro-Stoxx50 grappille +0,5% à 3.001,4 mais perd 5,45% en décembre et -14,35% sur l'année, lesté par par la bourse de Francfort (-18,3%), Madrid et Milan (-15%)... et la lanterne rouge fut Athènes avec -23,6% (démentant les discours officiels affirmant que la Grèce est -enfin- tirée d'affaire et sortie de la récession).



La bourse de Londres finit quasi stable (+0,1%) mais en baisse de -12,5% sur l'année écoulée (le Royaume Uni rejette l'accord May/Barnier sur le Brexit, le 'no deal' pourrait déboucher sur un nouveau referendum, et le maintien dans l'UE).



Peu d'indications en provenance d'Asie puisque Tokyo était clos (-12,1% annuel à 20.015Pts), Shanghai également (-24,6% annuel à 2.495); Wall Street sera ouvert pour une séance complète mais le Dow Jones affiche -6,7% annuel, le Nasdaq-100 -1,6% annuel.



Sur le front macroéconomique, le PMI manufacturier chinois se contracte vers 49,4: c'est sa 1ère contraction en 2 ans.

En Europe, soulagement en Italie puisque le budget 2019, revu à la baisse sous la pression de Bruxelles, a été approuvé par le Parlement.



Sur le front des devises, l'Euro se raffermit face au Dollar à 1,1445%, soit -4,6% sur 2018, le pétrole rebondit de +3% vers 53,8$ (Brent), ce qui réduit son repli annuel à -19,3% et sa chute depuis le 4 octobre à -37%.



Sur le front micro-économique, Renault a pris +1% alors que le tribunal de Tokyo a annoncé lundi qu'il prolongeait de 10 jours la détention de Carlos Ghosn, pour des accusations de prise en charge de pertes financières par Nissan.

Comme un résumé de l'année 2018, Kering (+3,5%) et LVMH (+2%) s'imposent largement en tête du CAC40 (+14,2% et +5,5% annuel respectivement).

Toujours dans le 'luxe', l'Oréal et Hermès affichent +8,7%.

Le champion de la hausse cette année demeurera Safran avec +22,7%, devant Dassault Systèmes avec +1,7%.



Valéo tente de panser in extremis ses plaies avec +3,9% mais les équipementiers auto ont connu une année horrible avec -59% pour Valéo, -49,2% pour Faurecia, -46,8% pour Plastic Omnium.

Bruno Rousset, le fondateur d'April, négocie le rachat de son groupe pour plus de 9MdsE avec CVC Partners qui offre une prime de +26% à 22E (le titre cote 20E).

Les valeurs parapétrolières ont été soutenues par le rebond de +3% du baril: CGG gagne +8,5% mais perd 36,7% cette année, Vallourec prend +1,5% à 1,625E mais dévisse d'environ -68% cette année.

Total se détache avec +5,5% cette année.



D'après le dernier tweet de Trump, les négociations commerciales avec la Chine ont repris avec la Maison Blanche ce weekend: Wall Street vient de rouvrir sur une note soutenue avec environ +1% pour le Dow Jones (à 23.300) et le Nasdaq Composite à 6.650.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.