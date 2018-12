CAC40 : gain voisin de +2%, W-Street en forme, pétrole +1,8%

11/12/2018 | 16:42

L'euphorie suscitée par les espoirs de reprise des pourparlers commerciaux entre Chine et Etats Unis se calme un peu et la Bourse de Paris réduit un peu son avance, de +2,3% vers +1,9% (de 4.854 vers 4.834) : en effet, nul ne sait ce que Steven Mnuchin et Liu-Hé (vice-premier Ministre et responsable pour les questions économiques) se sont dit la nuit dernière, ni si c'est constructif... mais symboliquement, la reprise du dialogue rassure les marchés.



Wall Street poursuit le redressement amorcé la veille : le Dow Jones gagne +0,9%, le Nasdaq +1,4% vers 7.120.



Les acheteurs trouvent également une bonne fenêtre de tir après que la plupart des indices US et européens aient inscrit un nouveau plancher annuel la veille (le CAC retrouvant son niveau de janvier 2017).

L'Euro-Stoxx50 bénéficie de la même vague de rachats à bon compte et affiche également +1,9% à 3,075Pts.



Malgré tout, 'la configuration de court terme est devenue particulièrement mauvaise pour pouvoir entretenir une amorce de rebond durable ou d'inversion de tendance haussière. Graphiquement, [le CAC 40] semble se diriger tout droit sur la première zone support à 24 mois des 4.620 à 4.575 points. C'est sur ce seuil d'appui de long terme que l'indice phare devrait retracer une petite partie de cette baisse de près de 800 points. À moins que de nouveaux éléments exogènes ne viennent influencer l'indice parisien', anticipe ce matin Kiplink.



L'onde de choc du report du vote britannique sur le Brexit, qui a provoqué hier un sévère décrochage des marchés mondiaux dans leur ensemble, s'estompe alors que Theresa May s'est épargné l'humiliation d'un vote parlementaire négatif qui aurait engendré toute une série de scénarii, allant d'un changement de majorité à un Brexit sans aucun accord, voir un autre référendum sur l'adhésion à l'UE.



Le nouveau vote pour ou contre la feuille de route du Brexit pourrait se dérouler en janvier.



Les investisseurs ont découvert ce matin une embellie de l'indice ZEW du sentiment économique des investisseurs allemands qui est remonté à -17,5 points ce mois-ci après -24,1 en novembre.



Les prix américains à la production ont augmenté de 0,1% en novembre 2018 après +0,6% en octobre; en données 'core', ils ont augmenté de 0,3%, ce qui est supérieur aux attentes de +0,1%



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1383 dollar (+0,2%). Le Brent se redresse de +1,8% vers 60,8 dollars.



Sur le plan des valeurs, Sanofi -vu sa 'capi'- sert de locomotive au CAC avec +2,8%: Jefferies a relevé sa recommandation à 'acheter' contre 'conserver', avec un objectif de cours porté de 75 à 90E.

Les plus fortes hausses du jour sont réalisées par ST-Micro (+4,4%) et Dassault Systèmes (+5,5%) qui annonce la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'IQMS, éditeur de progiciels de gestion industrielle (ERP) basé en Californie, pour un montant de 425 millions de dollars.



La Cie colombienne Avianca va entamer des négociations avec Airbus en vue de diviser par deux la commande de 100 appareils passée en 2015; la Compagnie des Alpes s'adjuge un +2,8%, après une publication de qualité marquée notamment par une hausse de plus de 82% du résultat net part du groupe, et un chiffre d'affaires consolidé en progression de 6,0% en données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable.



Getlink (+1,2%) revendique un mois de novembre record pour Le Shuttle Freight avec 151.107 camions transportés, soit 8% de plus qu'un an auparavant. Il s'agit aussi du troisième meilleur mois dans l'absolu derrière octobre 2018 et mars 2017 qui comptaient un jour de plus. L'opérateur du tunnel sous la Manche indique aussi avoir enregistré son meilleur mois de novembre depuis 2013 pour le trafic des Navettes Passagers, avec 163.621 véhicules transportés, en bond de 16% en comparaison annuelle.



