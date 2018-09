CAC40 : gains effacés, auto sous pression, Bolloré plonge-6%

03/09/2018 | 16:36

Pas de rebond en vue à Paris après le décrochage de -1,3% vendredi (alors que Wall Street restait au zénith): la hausse symbolique +0,1% de la mi-journée (que le CAC devait intégralement au titre Sanofi (défensif) qui gagnait +1,4%) s'est évaporée et c'est maintenant le rouge qui domine (de façon tout aussi marginale que la hausse matinale).



L'Euro-Stoxx50 se replie à présent de -0,1% vers 3.389Pts dans le sillage de Francfort (-0,3%), Bruxelles ou Madrid (-0,4%).



Les opérateurs limitent de toute façon leurs initiatives en ce jour de fermeture de Wall Street, pour cause de Labor Day aux États-Unis.



'Dans ce contexte fragile qui entraine un regain de volatilité, l'indice CAC 40 peine réellement à gagner en sérénité. A ce stade seule la configuration technique reste légèrement positive mais pour combien de temps. A court terme, les niveaux de résistances à 5425 et 5450 points seront considérés comme salutaires, à contrario une accélération baissière à 5350 points sera signe d'un total retournement de tendance à plus long terme', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques du jour, les indices PMI manufacturiers pour la France et l'eurozone étaient attendus.



L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de l'Eurozone se replie de 55,1 en juillet vers 54,6 en août, et confirmant ainsi sa dernière estimation flash (plus faible croissance du secteur depuis novembre 2016).



'Si la forte hausse de la production s'est poursuivie en août, les perspectives de croissance se sont de nouveau repliées au cours du mois. Le risque de guerres commerciales et les conséquences néfastes de l'imposition de tarifs douaniers, conjugués au Brexit et autres inquiétudes politiques, pèsent sur la confiance des entreprises', précise Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.



Se redressant de 53,3 en juillet à 53,5 en août, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française signale pour sa part la plus forte expansion du secteur manufacturier français depuis trois mois, même si le taux de croissance demeure nettement inférieur aux pics enregistrés en fin d'année 2017.



Dans le courant de la semaine, seront aussi publiés les indices PMI des services et composites dans la zone euro, ainsi que la production industrielle et la balance commerciale en France et en Allemagne.



Sur le marché des changes, l'euro apparaît plutôt robuste et reste stable vers 1,1610 dollar (-0,1%). Le Brent passe au-dessus des 78 dollars (+1%, 78,3$) mais attention aux écarts accrus par un marché étroit (le NYMEX est fermé à New York).



Du côté des valeurs, le secteur auto continue de consolider (-1,2% sur Renault, -1,3% sur Michelin ou -1,8% sur Valeo) alors que Trump juge l'accord sur la suppression sur les taxes appliquées aux véhicules US 'insuffisant' et menace de remettre à plat la fiscalité sur les voitures européennes.



Thales (+0,8%) et Gemalto (-0,5%) ont annoncé avoir obtenu l'autorisation règlementaire à leur rapprochement de la part de l'autorité de la concurrence (Competition Board) en Turquie. Les deux groupes ont obtenu cinq des 14 autorisations règlementaires requises.



Réagissant à la décision de S&P d'abaisser sa notation financière d'un cran à 'BB' Perspective négative, Casino (-0,6%) affirme que 'ce changement de notation n'a pas d'impact sur le coût de sa dette financière obligataire, et n'affecte pas sa liquidité'.



Compte tenu du produit attendu du plan de cessions en cours et de son autofinancement, le groupe de distribution confirme son objectif de réduction de la dette financière nette en France d'un milliard d'euros à fin 2018 pour la réduire à 2,7 milliards.



Le groupe Bolloré (-6%) dévisse après avoir annoncé vendredi soir un chiffre d'affaires en progression de 54% par rapport au premier semestre 2017 (7% à périmètre et taux de change constants). À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 s'élève à 10 869 millions d'euros en hausse de 7%.



Le résultat net consolidé s'établit à 605 millions d'euros, contre 482 millions d'euros au premier semestre 2017. Le résultat net part du groupe ressort à 97 millions d'euros contre 330 millions d'euros au premier semestre 2017.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.