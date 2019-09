CAC40 : grimpe à 5.532; flambée luxe, pétrole & secteur auto

04/09/2019 | 18:25

Très belle séance sur l'ensemble des places européennes (et à Milan notamment avec +1,65% sur le MIB30) et le CAC40 a renforcé son avance au cours de la dernière heure : il gagne au final +1,2%, vers 5.532.



Les indices US ont renoué avec leurs gains initiaux, le Nasdaq affiche +1% le Dow Jones autour de +0,8% (il avait perdu -1,1% la veille).



Les acheteurs se montrent bien présents mais les volumes d'échanges restent encore limités malgré des planètes qui semblent s'aligner -au moins en partie- avec des chiffres d'activité en Chine supérieurs aux attentes (ISM des service à 52,1 contre 51,9 en août), l'apaisement des tensions à Hong Kong avec le retrait de projet de loi d'extradition (qui aurait permis de juger des citoyens 'suspects' de Hong-Kong en Chine).

Il y a aussi l'espoir d'une reprise des pourparlers commerciaux sino-américains, et même l'espoir d'un nouvel accord sur le Brexit alors que Boris Johnson a perdu sa majorité et devrait accepter une poursuite de 3 mois du dialogue avec l'Europe, au-delà de la date butoir du 31 octobre 2019 (l'Europe redit que le 'backstop' irlandais lui apparaît indispensable).

Par ailleurs, le déficit commercial des États-Unis est ressorti à -54 milliards de dollars en juillet, selon le Département américain du Commerce, contre -55,5 milliards le mois précédent (révisé de -55,2 milliards en estimation initiale, contre -53,4Mds$ attendu).



Du côté des statistiques du jour en Europe, l'indice composite de l'activité globale en France s'établit à 52,9 en août (contre 51,9 en juillet), indique une croissance relativement soutenue de l'activité du secteur privé français, la plus marquée depuis novembre dernier.

Ainsi, après un repli marginal en juillet, la production manufacturière est repartie à la hausse, tandis que la forte expansion s'est poursuivie dans le secteur des services, la croissance de son activité affichant son rythme le plus marqué depuis neuf mois.

En Allemagne, 'indice composite se redresse également, à 51,7 contre 50,9 et tempère un peu les craintes de basculement du PIB en territoire négatif au 3ème trimestre).



Enfin, l'indice PMI composite IHS Markit dans la zone euro s'établit à 51,9 en août, après 51,5 le mois précédent et 51,8 en estimation flash, et signale une croissance modeste -mais résiliente- de l'activité globale. L'indice final de l'activité de services s'établit pour sa part à 53,5, après 53,2 en juillet.



Enfin, l'expansion du secteur des services du Royaume Uni a décéléré le mois dernier, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 51,4 en juillet à 50,6 en août, un niveau bien en dessous de la moyenne de long terme (54,9).



Du côté des changes, l'euro amplifie ses gains avec +0,5%, pour s'afficher ce soir à 1,130 contre dollar.

Le Brent se redresse également avec vigueur, de près de +3% à 59$, le WTI flambe de +4,3% à 56,25$ à New York (les stocks de pétrole US pourraient s'être contracté début septembre).

Dans l'actualité des valeurs, enfin, la baisse des tensions à Hong Kong dope les valeurs du luxe avec +3% à +3,6% sur Kering et LVMH.



Thales (+5,4%) dévoile pour les six premiers mois de 2019 un résultat net consolidé part du groupe en hausse de 22% à 557 millions d'euros (+7% en données ajustées), et un EBIT en hausse de 8% à 820 millions (+4% en variation organique).

En tête du SBF 120, Valéo se redresse également de +7,6% et prend la tête du SBF-120, devant 2 autres équipementiers automobiles: Faurecia avec +5,7% et Plastic Omnium avec +5,4%.



Latécoère annonce un résultat net du premier semestre 2019 de -5,9 millions d'euros, contre un bénéfice de 2,8 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant de 10,8 millions contre 7,1 millions, grâce à la mise en oeuvre du plan Transformation 2020.



Enfin, bioMérieux publie au titre du premier semestre 2019 un résultat net part du groupe en progression de 4,7% à 141 millions d'euros et un résultat opérationnel courant contributif de 198 millions, soit 15,5% du chiffre d'affaires, en ligne avec les objectifs annuels.







