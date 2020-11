CAC40 : incursion vers 5550, tente de d'installer à + de 5520

Bonne entame de terme boursier de décembre à Paris mais les gains initiaux voisins de +0,8% (vers 5.555) se sont un peu réduits et le CAC40 (+0,4%, avec un Dollar retombant sous 1,1900/E) tentera de se maintenir au-dessus des précédents plus hauts depuis début mars, entre 5.550 et 5.525 (le CAC affiche une hausse comparable à celle de l'E-Stoxx50, voisine de 0,3%, en parallèle avec l'avance des 'futures' US).



Après les solides gains engrangés ces dernières semaines, la Bourse de Paris poursuit sa progression à 3 jours de la célébration de Thanksgiving aux Etats-Unis qui risque cependant d'être perturbée par les mesures sanitaires anti-Covid aux Etats Unis.

Les marchés américains seront fermés jeudi et n'ouvriront vendredi que pour une séance écourtée (les investisseurs s'adonnant eux aussi à la grand-messe commerciale de 'Black Friday').



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin des derniers indices PMI d'IHS Markit pour l'Europe qui permettent d'en savoir plus sur l'activité économique en ce milieu de quatrième trimestre.



L'activité globale du secteur privé de la zone euro s'est fortement repliée en novembre, au vu de l'indice PMI flash composite IHS Markit qui a chuté de 50 en octobre à 45,1 en novembre, son plus faible niveau depuis mai.

'La contraction de l'activité globale anticipée pour le dernier trimestre 2020 viendra rallonger le temps nécessaire au redressement de l'économie', prévient Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit, qui n'attend qu'une croissance de 3,7% pour 2021.



En France, l'indice flash composite de l'activité globale s'est replié à 39,9 en novembre (47,5 en octobre), plus bas de six mois, traduisant une forte accélération de la baisse de l'activité dans le secteur privé français sur fond de mesures de reconfinement : c'est le secteur des services qui a le plus souffert avec une chute de 47,5 vers 39,9.



L'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- est passé de 52,1 en octobre à 47,4 en novembre, un plus bas de six mois, traduisant aussi un retour à la contraction de l'activité du secteur privé britannique.



La tendance devrait par ailleurs rester animée par des annonces concernant des avancées scientifiques réalisées par les grands laboratoires pharmaceutiques: Astra-Zeneca + Oxford a dévoilé les résultats de tests de 'phase 3' à grande échelle qui font apparaître une efficacité de 70% (sur un échantillon plus large que Pfizer qui revendique 95% d'efficacité).



Regeneron avait annoncé ce week-end que la FDA américaine avait approuvé en urgence l'utilisation son traitement aux anticorps contre le coronavirus, qui avait été administré à Donald Trump à titre expérimental.



A Paris, Danone vise des économies d'un milliard d'euros d'ici à 2023 (au prix de 2.000 licenciements dont 500 en France), qui seront réinvesties en partie pour financer de nouvelles opportunités de croissance.

Les coûts exceptionnels liés à la nouvelle organisation sont estimés à environ 1,4 milliard sur 2021-2023.



Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6% de Crédit Agricole SA (+3%), annonce le lancement d'une offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire pour la totalité des actions ordinaires de Credito Valtellinese.



Teleperformance annonce avoir réussi un placement obligataire pour 500 millions d'euros, assorti d'un coupon de 0,25% et venant à échéance en 2027, première émission dans le cadre d'un programme EMTN (Euro Medium Term Note) visé par l'AMF.





