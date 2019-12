CAC40 : inversion de vapeur inattendue malgré de bons 'PMI'

02/12/2019 | 15:13

Paris subit une inversion de polarité assez rare cette année puisque le CAC40 passe de +0,7% à 5.947 points à -0,9% vers 5.852: cela fait presque 100Pts reperdus en l'espace de 5 heures de cotations.

L'Euro-Stoxx50 subit le même renversement de vapeur, passant de +0,7% à -0,8% (à 3.672/3.675).



Le marché parisien semble un peu épuisé au bout de trois semaines de stagnation au-dessus des 5.900, alors que le CAC 40 semble buter sur la résistance majeure des 5.930/5.940 points.



Il faudrait une accélération baissière en direction des supports des 5.870 points (c'est chose faite), puis 5.815 point, pour valider une première inversion de tendance, d'après les analystes techniques.



La hausse initiale s'expliquait par la publication d'un indice PMI (activité manufacturière) Markit/Caixin en 'hausse' de 51,7 vers 51,8 au mois de novembre, témoignant d'une amélioration de la santé de l'industrie pour le quatrième mois consécutif.



'Cela laisse penser que le pire est derrière nous et que la Chine a repris une modeste accélération sous l'impulsion des stimuli économiques et du déclin des tensions commerciales', estime Danske Bank.

Mais n'oublions pas que la véracité des 'stats' chinoises est largement questionable et qu'il pourrait s'agir d'un chiffre 'politique' destiné à prouver que les sanctions américaines ne pénalisent pas tant que cela l'économie chinoise.



sinon, les opérateurs ont pris connaissance des derniers indices PMI Markit 'définitifs' pour le secteur manufacturier en Europe.

Dans la zone euro, il s'établit à 46,9, se redressant ainsi par rapport à octobre (45,9) et au-dessus de la dernière estimation flash (46,6). Si la contraction du secteur se poursuit, l'indice PMI se redresse à son plus haut niveau depuis trois mois.



En France, il s'est redressé de +1Pt, de 50,7 en octobre vers 51,7 le mois dernier, signalant un léger renforcement de la croissance. Celle-ci affiche ainsi en novembre son rythme le plus soutenu depuis juin dernier



L'indice PMI manufacturier américain - calculé par l'Institute of Supply Management (ISM) - sera lui dévoilé cet après-midi.



'L'un des maillons faibles de l'économie américaine est très certainement le secteur manufacturier, victime du ralentissement économique mondial et de tensions commerciales', rappelle Commerzbank.



'Mais là aussi, la situation semble se stabiliser', assure la banque allemande.



Commerzbank dit d'ailleurs tabler sur un indice ISM manufacturier à 50 points au mois de novembre, c'est-à-dire un niveau indiquant une croissance de l'activité.



Du coté des valeurs, Saint-Gobain (+1%) a finalisé le 29 novembre la cession de la société Distribution Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) au groupe Frans Bonhomme.



STMicroelectronics (-1%) annonce avoir également finalisé l'acquisition totale de Norstel, fabricant suédois de plaquettes en carbure de silicium (SiC).



Bertrand Camus, Directeur Général du Groupe Suez, annonce une nouvelle organisation à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre du plan stratégique ' Shaping Suez 2030 '. Le plan de performance vise notamment à réaliser 1 milliard d'euros d'économies d'ici 2023. La nouvelle organisation comprend six Régions et deux Business Units (BU) mondiales.



