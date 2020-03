CAC40 : jusqu'à -11%, +bas depuis 06/2016, BCE ne rassure pas

12/03/2020 | 15:35

Le CAC40 vient de connaître un sell-off en mode 'panique totale': il s'est effondre vers 4.074Pts, soit -11% environ, la pire chute intraday depuis l'automne 2008.

L'Euro-Stoxx50 s'est également désintégré de plus de 10% vers 2.600Pts alors que le DAX affiche -10% et Bruxelles -12%.



La BCE 'voit une dégradation considérable des conditions de croissance' en zone Euro (une croissance nulle est possible, sinon probable au 1er semestre 2020) mais s'engage à opérer des soutiens ciblés sur les dettes des entreprises (en espérant une reprise au second semestre car le 'choc sanitaire' sera temporaire).



Afin de faciliter les capacités de prêt des banques, les TLTRO vont être étendus sur la période 2020/2021 à des conditions plus favorables (taux du jour -25Pts de base).



La BCE annonce revanche étendre son programme de rachats d'actifs annuel de +120MdsE mais sans préciser s'il s'agit d'une extension du 'QE' actuel (de 20 à 35MdsE/mois)

Le marché semble déçu, comme s'il espérait une baisse du taux de prises en pension de -0,50 à -0,60%: les experts s'accordent sur le fait qu'une telle baisse aurait eu peu d'effet sur l'économie et serait plus pénalisant pour les banques.

La réunion de 'revue stratégique des missions de la BCE' prévue pour cet automne va être repoussée de 6 mois, donc à 2021 au mieux.



En ce qui concerne l'Italie où le rendement du 10ans se tend de 25Pts vers 1,45%, la BCE apportera son soutien aux banques.



A Wall Street, la déception européenne se double du choc de l'annonce par Dobnald Trump de la fermeture du ciel américain aux avions en provenance d'Europe: après avoir nié le risque d'un pandémie et de foyers de contamination aux Etats Unis, il prend une décision radicale qui semble consacrer l'arrêt brutal de l'activité économique aux Etats Unis.



A Wall Street, les coupe-circuits ont été activés alors que le Dow Jones et le S&P500 perdaient -7,2%... mais les transactions ont repris sur des baisses de plus de 8,5%.

Le Dow Jones retrace son plancher de fin décembre 2018 à 21.7400Pts, le Nasdaq plonge de -7% sous les 7.400.

Le Dollar reprend près de +1% vers 1,1160% tandis que le pétrole rechute de -6% vers 31$.

Enfin, le Bitcoin n'offre aucun refuge face à la tourmente boursière : il se désintègre de -25% vers 5.950$.



Au sein du CAC40: Renault replonge de -14,5% vers 17,9E, Airbus de -13%, Accor ferme la marche avec -16%.

Les valeurs banciares chutent de -8% en moyenne.





