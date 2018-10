CAC40 : l'heure du rebond a sonné, bons résultats en soutien

25/10/2018 | 15:16

Après l'épisode de capitulation de Wall Street hier, sur fond de résultats décevants des grands groupes technologiques, des rachats à bon compte sont espérés sur le Nasdaq et le S&P500 (après 13 séances de baisse sur 15).

La Bourse de Paris (+1,1%) surperforme largement Londres (-0,1%) ou Francfort (+0,2%) gràce à quelques bons résultats.

Le CAC a brièvement testé les 4.925 ce matin avant de grimper de +100Pts en ligne droite jusque vers 5.025.

Le CAC40 affiche depuis une progression plus modeste à 5.007Pts et s'épargne ainsi une confirmation de la cassure des 4.980.



'Le CAC 40 reste encore en territoire baissier à moyen terme, restant autour de la zone des 5.000 points. La visibilité pour les prochaines séances est quasi-nulle. La seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il faut s'attendre à un maintien de la volatilité à des niveaux élevés, avec un VIX au-dessus du niveau des 20 points de pourcentage', analyse ce matin Saxo Banque.



'La BCE sera au coeur des préoccupations aujourd'hui' selon Saxo Bank: elle note que les dernières statistiques ont été moins robustes que cet été et confirme qu'elle maintiendra un biais accommodant encore pendant longtemps, les risques de surchauffe et de ralentissement étant équilibrés.



Les membres de la BCE n'ont pas discuté d'une extension du 'QE' et Draghi rappelle que l'indépendance des banques centrales est une donnée cruciale (une critique implicite de la pression exercée par Donald Trump pour que la FED ralentisse ou renonce à durcir sa politique monétaire).



Côté chiffres, les commandes de biens durables progressent de 0,8% en septembre alors qu'un repli de -1,9% était anticipé en septembre. Hors défense, les commandes sont en baisse de -0,6%.



Le déficit de la balance commerciale américaine s'est établi à -76Mds$, alors que les exportations ont augmenté de +1,8% et les importations de +1,5%. Les inscriptions hebdo au chômage affichent +5.000 à 215.000.



Publié un peu plus tôt ce matin, l'indice Ifo de l'Allemagne, 'témoin' du sentiment des milieux d'affaires allemands, s'est contracté de 0,9 point à 102,8 en octobre, là où les économistes anticipaient en moyenne une baisse à 103.



L'institut économique basé à Munich explique que les entreprises allemandes se montrent un peu moins satisfaites des conditions d'activité actuelles (-0,7 point à 105,9) mais aussi un peu plus inquiètes pour ce qui est de l'avenir (-1,1 point à 99,8).



Sur le marché des changes, l'euro se redresse de +0,2% à 1,1415/$ après avoir flirté la nuit dernière avec ses planchers annuels.

Le Brent se redresse de +1,5% à 76,8$ à Londres, l'Or poursuit sur sa lancée haussière avec +0,8% à 1.239$.



Dans l'actualité des valeurs, beaucoup de résultats trimestriels ont été publiés. Le chiffre d'affaires d'Air Liquide (+2%) s'inscrit ainsi à 5 271 millions d'euros au 3ème trimestre 2018, en hausse comparable de +6,0%. 'Ce chiffre correspond à la borne supérieure de l'objectif NEOS' précise la direction. Il affiche une variation publiée de +6,6% sur le trimestre.



Dévoilé ce mercredi soir, le chiffre d'affaires du groupe PSA s'est établi à 15,43 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 14,31 milliards un an auparavant.



Les revenus du constructeur automobile ressortent ainsi à 54,02 milliards d'euros à fin septembre, contre 41,86 milliards pour la même période en 2017, ce qui correspond à une hausse de 29,1%. 'La croissance cumulée depuis le début du plan 'Push to Pass' à taux de change et périmètre constant s'élève à 21,6%', a-t-il précisé.



Le titre figure parmi les plus belles hausses du jour, avec +8,2%.

Inversement, Publicis (-4,5%, pâtit de l'avertissement de son concurrent WPP (-15% à Londres).



Le chiffre d'affaires de Korian s'est élevé à 2,48 milliards d'euros à fin septembre, soit une croissance de 6% en publié et de 2,9% en organique par rapport aux trois premiers trimestres de 2017.



S'agissant du seul troisième trimestre, les revenus du groupe ont atteint 840 millions d'euros, en hausse de 6,1% en publié et de 3% en organique en rythme annuel. Dans le détail, ils ont augmenté de 3,6% en France et de 8,7% à l'international (respectivement +2,6% et +3,4% en organique).



Le groupe Capgemini a par ailleurs, réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3 228 millions d'euros au 3ème trimestre 2018, en hausse de 8,7% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année 2017. Le titre est très bien orienté : +5,8%.



Enfin, pour 2018, Schneider Electric (+6,7%) annonce ce matin viser désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +8% et +9% (+7% à +9% précédemment), avec une croissance organique de son CA de +6% et une amélioration organique de la marge entre +30 et +50 points de base.



Sur son troisième trimestre, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 6.377 millions d'euros, en croissance de 8% en publié et de 7,2% en organique, avec des croissances organiques de 7,4% en gestion de l'énergie et de 6,6% en automatismes industriels.









