CAC40 : l'heure est à la consolidation

09/08/2019 | 10:25

Le CAC40 recule de 0,5% à 5360 points ce vendredi en milieu de matinée, sur des prises de profits au lendemain d'un bond de 2,3% soutenu notamment par la volonté affichée par la Chine de stabiliser le yuan.



'Les responsables à Pékin ont fixé le taux de change à un niveau plus fort que ce que la plupart des analystes attendaient, ce qui semble avoir atténué les craintes d'escalade des tensions commerciales sino-américaines', souligne Wells Fargo Advisors.



Pesant sur le moral des investisseurs, la production industrielle de la France a chuté de 2,3% en juin, après une progression de 2% le mois précédent, et alors que les économistes n'anticipaient qu'un retrait de 1,8%.



Par ailleurs, l'Allemagne a vu son excédent commercial reculer à 18,1 milliards d'euros en juin, à comparer à 18,7 milliards en mai, du fait d'un tassement de 0,1% des exportations et d'une hausse de 0,5% des importations.



Sur le front des données macroéconomiques, les opérateurs doivent encore prendre connaissance d'une première estimation du PIB britannique ce matin, puis des prix à la production américains de juillet cet après-midi.



Du côté des valeurs, Airbus recule de 0,7% alors que l'avionneur européen indique avoir enregistré 33 commandes d'avions commerciaux civils en juillet, et que ses usines ont livré 69 appareils à 41 clients différents.



