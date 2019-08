CAC40 : l'heure semble aux prises de bénéfices

14/08/2019 | 09:52

L'heure semble être aux prises de bénéfices à la Bourse de Paris, le CAC40 cédant 0,3% à 5346 points au lendemain d'un gain de 1%, alors que la séance est rythmée par la parution de nombreux indicateurs macroéconomiques.



Conformément à l'estimation moyenne des économistes, le PIB de l'Allemagne a reculé de 0,1% au deuxième trimestre, après une hausse de 0,4% au premier, ce qui s'explique par une évolution défavorable du commerce extérieur.



'Les premiers signes du troisième trimestre semblent de mauvais augure', réagit Capital Economics, notant des enquêtes moroses pour le secteur manufacturier en juillet, de même que l'indice ZEW publié la veille.



En France (hors Mayotte), le taux de chômage au sens du BIT a diminué de 0,2 point en moyenne sur le deuxième trimestre, à 8,5% de la population active, son plus bas niveau depuis début 2009 (8,2% en Métropole).



Les opérateurs prendront encore connaissance de l'inflation britannique, puis de la croissance du PIB et de la production industrielle dans la zone euro ce matin, avant les prix à l'import aux Etats-Unis en début d'après-midi.



Sur le front des valeurs, SII recule de 2,2% après l'annonce par la société de services numériques d'un chiffre d'affaires de 162,57 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2019-20, en croissance de 10,1%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.