CAC40 : la consolidation s'est aggravé avec repli pétrolières

17/07/2019 | 18:24

La Bourse de Paris (-0,77% à 5.571Pts) a fini proche des plus bas du jour (le repli passant d'un très anodin -0,2% à la mi-séance à -0,8%).

L'indice phare a fait le grand écart entre les 2 bornes de son corridor 5.560/5.620... et il en demeure prisonnier, pour la 13ème séance consécutive.



Un double-top sous 15.240 parfait se dessine sur le CAC 'GR', prisonnier lui aussi d'un étroit corridor 15.100/15.250 pour schématiser: la marge de sécurité vient de s'amenuiser sérieusement depuis 15H30.



Les places européennes s'enfoncent de -0,55% (mais l'E-Stoxx50 préserve in extremis les 3.500Pts) affectées une nouvelle fois par des tweets de Trump qui menace de surtaxer les produits chinois qui ne le sont pas encore et se félicite que 'les droits de douane imposés par Washington aux entreprises chinoises commencent à pénaliser la croissance... ce que Pékin tente de compenser en manipulant sa devise.



Wall Street avait rouvert à l'équilibre, voir en légère hausse mais le rouge domine après 2 heures de cotations avec -0,2% sur le 'Dow' -0,3% sur le S&P500 et -0,1% sur le Nasdaq.



Le point d'orgue de cette journée sera la publication du Beige Book (feuille de route) de la FED à 20H ce soir.



Du côté des statistiques, les mises en chantier de logements ont baissé de -0,9% en juin aux Etats-Unis, selon les données corrigées des variations saisonnières du Département du Commerce, à 1.253.000 en rythme annualisé, là où le consensus en attendait 1.260.000.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, est quant à lui ressorti en baisse de 6,1% à 1.220.000, s'établissant ainsi bien en dessous des 1.300.000 que les économistes anticipaient en moyenne.

En Europe, le taux d'inflation annuel dans l'Eurozone s'est établi à 1,3% en juin 2019, contre 1,2% en mai et celui de l'Union européenne à 1,6% en juin 2019, stable par rapport à mai, selon les dernières données d'Eurostat.



Outre Manche, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 2% au mois de juin, un taux stable par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



Sur le front politique, Ursula von der Leyen a bien été élue -par une très courte majorité- chef de la Commission européenne pour succéder à JC. Juncker début novembre.



Côté énergie, pétrole chute de -0,8% à New York suite à la publication de stocks de 'brut' en contraction de seulement 3,1 millions de barils (selon des données publiées ce mercredi par l'EIA) alors que le consensus tablait sur -5 millions de barils.



Les valeurs pétrolières qui affichaient déjà un sévère repli avant la publication de ces chiffres ont plombé le CAC

avec -2,8% sur Total, -2,4% sur Technip-FMC, -7,7% sur Vallourec.



On retiendra notamment que l'Autorité de la concurrence a autorisé, hier, le rachat de l'enseigne Nature & Découvertes (produits naturels et de bien être) par le distributeur spécialisé Fnac Darty, connu pour les produits électriques, électroniques et culturels.



Carrefour et Glovo annoncent la signature d'un partenariat dans quatre pays, avec une exclusivité en France, pour proposer aux clients urbains un service de livraison en 30 minutes, sept jours sur sept, depuis la plateforme Glovo.







