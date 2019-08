CAC40 : la correction reprend

12/08/2019 | 14:02

Malgré une tentative de rebond ce matin, le CAC40 recule de 0,5% vers 5304 points en milieu de séance, poursuivant ainsi sur sa tendance de vendredi (-1,1%) sur fond de tensions sino-américaines et de crise politique à Rome.



'L'Administration Trump pourrait reporter les dérogations aux entreprises technologiques américaines pour fournir des composants à Huawei', rappelle Wells Fargo Advisors, pointant des propos du Président suggérant une annulation des négociations prévues en septembre.



'Matteo Salvini l'a répété : sa priorité est de retourner aux urnes le plus rapidement possible', note de son côté Aurel BGC, précisant que 'le Sénart italien pourrait se réunir le 20 août pour acter la chute du gouvernement'.



Aucune donnée majeure n'est attendue ce lundi, mais la semaine verra notamment la publication de la croissance allemande, du taux de chômage en France, ou encore de l'inflation, des ventes de détail et de la production industrielle américaines.



Sur le front des entreprises, sont attendus par exemple les résultats semestriels de groupes comme Henkel et RWE en Allemagne, ainsi que de Macy's, Cisco Systems, Walmart et John Deere aux Etats-Unis.



Pour l'heure, Capgemini grappille 0,2% et Altran 0,1%, après l'annonce ce lundi de la signature, le 11 août, d'un accord qui énonce les termes et conditions du projet d'OPA amicale du premier sur le second, au prix de 14 euros par action.



