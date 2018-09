CAC40 : la glissade reprend, Valéo très attaqué, le $ à 1,158

11/09/2018 | 15:13

La Bourse de Paris reprend sa glissade, lente mais inexorable, avec -0,5% à 5.244 depuis la mi-journée (score confirmé vers 15H)



L'indice phare s'en tire mieux que l'E-Stoxx50 qui lâche -0,6% à 3.288, dans le sillage de Francfort à -0,7%... alors que Wall Street est attendu en repli de -0,5% également.



'Le marché a commencé la semaine sur une note peu animée en l'absence de grandes annonces. Le dossier commercial reste toujours d'actualité, avec la question du protectionnisme à l'égard de la Chine ou de l'ouverture de négociations commerciales avec le Japon mais, pour l'instant, les tensions restent mesurées', note Saxo Banque.



Sur le Vieux Continent, les investisseurs observeront surtout l'indice ZEW du sentiment économique des investisseurs allemands, qui sera publié dans la matinée.



Aux États-Unis, la seule statistique au programme aujourd'hui est celle des stocks des grossistes, qui paraîtra plus tard dans l'après-midi.



'Seul le dépassement de la zone des 5.305 points devrait engendrer une réaction positive, sous peine d'assister à une poursuite de la consolidation jusqu'au support majeur des 5.195 points dans un premier temps et des 5.150 points dans un second. Techniquement et sur un horizon de temps plus court, l'indice CAC 40 semble être en phase de reprise depuis deux séances, un scénario positif qui demande une rapide confirmation', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Sur le marché des changes, l'euro s'effrite désormais de -0,2% à 1,158 contre dollar. De son côté, le Brent est plus franchement dans le vert, juste au-dessus des 78 dollars (+0,9%), l'or (-0,9%) retombe sous les 1.190$/Oz.



Du côté des valeurs, Valéo décroche de -5% alors que le titre pourrait être remplacé très prochainement au sein du CAC40.

AXA (-0,7%) annonce que toutes les autorisations réglementaires requises pour acquérir XL Group Ltd ont été obtenues. La réalisation de l'opération est prévue le 12 septembre, dans l'attente des autres conditions habituelles de clôture requises.



JCDecaux (-1%) informe que la 'Federal Court of Australia' a rendu une décision approuvant la diffusion de la note d'information à l'attention des actionnaires relative à son acquisition d'APN Outdoor Group Limited par le biais d'un 'scheme of arrangement'.

Ubi-Soft bondit de +5% gràce à un relèvement de recommandation à 'surpondérer' par JPMorgan



Le groupe Séché Environnement a annoncé lundi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires contributif de 277,6 millions d'euros au 30 juin 2018, en croissance de +9,9% par rapport au chiffre d'affaires publié un an plus tôt (252,6 millions d'euros). Le groupe a par ailleurs communiqué un résultat opérationnel courant de 20,7 millions d'euros (7,4% du CA contributif) contre 13,6 millions au 30 juin 2017 (5,4% du CA contributif). Le titre est logiquement en hausse, +3%.



L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre de la compagnie aérienne Air France-KLM (-0,1%), avec un objectif de cours confirmé à 10,30 euros, mettant en avant 'un environnement porteur mais un agenda chargé pour Benjamin Smith', ainsi qu'une situation financière en amélioration.







