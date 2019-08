CAC40 : la guerre des devises USA/Chine traumatise le marché

05/08/2019 | 18:40

Le CAC40 perd un peu plus de 100Pts (-2,2%) à 5.242 et ne finit pas au plus bas du jour: il accuse déjà -7% de repli par rapport au zénith des 5.650 du 25 juillet dernier.

L'Euro-Stoxx50 s'enfonce de -1,9% à 3.310 après avoir longtemps menacé d'enfoncer les 3.300Pts en séance.

Outre-Atlantique, le Dow Jones qui avait bien résisté vendredi (-0,37%) chute de -2,2% (il plonge de -600Pts, sous les 25.900) et le Nasdaq de -3% vers 7.765 (il est bien parti pour aligner sa plus longue série baissière depuis l'automne 2016).



Au-delà de la riposte -bien prévisible- chinoise aux dernières menaces de taxes douanières de Donald Trump, c'est surtout l'arme employée, celle des changes, qui traduit le degré de colère de Pékin: il y avait toute une infinité de réponses plus ou moins agressive... et faire plonger le Yuan, c'est très 'agressif'.



Pékin envoie le Yuan par le fond, de près de -1,4%, vers 7,045/$, une des plus fortes chutes en 24H de la décennie, pour une parité qui est la plus basse jamais observé depuis 11 ans, alors que le 'Renmimbi' était depuis plus de 10 semaines parfaitement stabilisé au sein d'une étroite fourchette 6,85/6,93 face au Dollar (démentant les accusations récurrentes de Trump de manipulation de la devise à à la baisse).



Et la Chine suspend également ses importations de produits agricoles américains, puis poursuit ses exportations de Fentanyl vers les USA (Donald Trump considère que c'est un poison), ne semble plus tenter d'éviter une grave escalade des tensions commerciales.



'La Chine a répondu aux Etats-Unis : les entreprises publiques n'importeront plus de denrées agricoles américaines, le CNY s'est fortement déprécié et la PBOC ouvre les cordons de la bourse', souligne ainsi LBPAM.



'Si les instruments utilisés sont très classiques, l'ampleur de la réaction inquiète. La crainte principale est alors que nous entrions dans une période longue de tensions fortes comme actuellement, dans ce cas l'économie serait très affectée', poursuit-il.



Sur le front des statistiques, l'indice PMI composite IHS Markit dans la zone euro s'est replié de 52,2 en juin à 51,5 en juillet, signalant une croissance seulement modeste de l'activité globale dans la région.

En France l'indice PMI des 'services' se tasse légèrement à 52,6 (contre 52,9) mais on se rassure un peu avec le PMI 'composite' qui se raffermit de 51,7 vers 51,9.

En Allemagne, le PMI des 'services' chute de 55,4 vers 54,5 en juillet.



Signe du stress ambiant, le rendement des Bunds plonge vers un nouveau plancher de -0,5300% (nos OAT viennent de tester -0,27% et s'équilibrent autour de -0,25%.



En revanche, l'expansion du secteur des 'services' du Royaume Uni a accéléré le mois dernier, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 50,2 à 51,4, son niveau le plus élevé de neuf mois.

La bourse de Londres, avec -2,5%, subit une des plus fortes baisses du jour, après Hong-Kong ce matin et -2,8%.



Aux Etats Unis, l'indice ISM non-manufacturier (du tertiaire) chute de -1,4Pts, à 53,7 le mois dernier contre 55,1 en juin, alors que les économistes l'attendaient quasi stable autour de 55.

Si la composante des nouvelles commandes s'est repliée, passant de 55,8 en juin à 54,1 en juillet, le sous-indice de l'emploi s'est quant à lui amélioré, à 56,2 contre 55 le mois précédent... une mince consolation.



Dans l'actualité des valeurs, HSBC recule alors que l'établissement bancaire, à l'occasion de la publication de ses comptes semestriels, a annoncé la démission de son directeur général John Flint... et cela va s'accompagner d'une vague de licenciements (des milliers) dans le groupe bancaire.

Dans le courant de l'après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs seront attentifs aux parutions de l'indice PMI d'IHS Markit portant sur l'activité globale, puis de l'indice ISM pour le secteur non manufacturier.



Dans l'actualité des valeurs, Renault surnage avec +1,2% alors que des rumeurs de reprises des pourparlers avec Fiat-Chrysler sont évoqués par plusieurs médias financiers.

Le secteur du luxe est lourdement impacté avec -4,2% sur LVMH (gros exportateur vers la Chine), Dassault Systèmes chute de -4,3%, devant Accor et Carrefour à environ -4% également.



Total perd 1,5% alors que la compagnie pétro-gazière a vendu une participation de 30% au sein du réseau de pipelines Trapil au profit du stockiste pétrolier indépendant Pisto pour 260 millions d'euros.



Eurazeo recule de 2,5% après la signature d'un accord pour l'acquisition d'Elemica, fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement en mode Cloud, qui compte plus de 450 clients à travers le monde.



Icade annonce une série de transactions sur son portefeuille immobilier, dont la cession de l'immeuble Crystal Park pour 691 millions d'euros et le rachat de 12 établissements de santé.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.