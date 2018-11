CAC40 : la hausse de début de mois ne tient pas, ni à WStreet

01/11/2018 | 15:08

Le mois de novembre débute débute sur une note indécise à Paris: après une entame de séance dans le rouge puis un redressement prometteur jusque vers 5.120 (+0,5%) en fin de matinée, le CAC40 se retourne à la baisse et affiche désormais -0,54% à 5.068Pts.



Le tassement des cours est général puisque l'Euro-Stoxx50 revient quasiment à l'équilibre, vers 3.200Pts.

Wall Street a pourtant rouvert en nette hausse (+1,3%) mais le Dow Jones vient de reperdre 1,2% (le Nasdaq ne grappille plus que 0,1%) et cela s'explique difficilement par les chiffres du jour puisque la croissance de la productivité au 2ème trimestre est

révisée à la hausse de 2,9% vers 3%.

Le consensus tablait sur un score de +2,2%,alors que le PIB a ralenti de 4,2% vers 3,5% au T3.



La Banque d'Angleterre a maintenu ses taux inchangés mais ne devrait pas maintenir le statu quo compte tenu de l'inflation et du Brexit.



Toujours à propos du Royaume-Uni, l'expansion du secteur manufacturier a ralenti au mois d'octobre, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui a perdu 2,5 points par rapport au mois précédent pour ressortir à 51,1, son plus bas niveau depuis 27 mois.



Figuraient également au calendrier les chiffres hebdomadaires des inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis (-2.000 à 214.000) ainsi que l'ISM manufacturier pour le mois d'octobre.

Les dépenses de construction ne progressent que de +0,1%.



Du côté des changes, l'euro se redresse vers 1,138 dollar (+0,5%) après avoir flirté avec les 1,1300 la veille (nouveau plancher annuel. Le Brent recule franchement (-1,8%), tombant à 74,15 dollars.



Du côté des valeurs dans l'actualité, Orange progresse de +2%, au-delà des 14E, Air France-KLM signe la plus forte hausse du SBF 120 (+5,6%). Rappelons que le groupe a dévoilé hier de solides résultats trimestriels, avec un bénéfice net en forte hausse (+22,6%).



ArcelorMittal (-0,7%) publie au titre du troisième trimestre 2018 un BPA en baisse d'un quart en comparaison annuelle, à 0,89 dollar, ainsi qu'un EBITDA en repli de 11,2% à 2,73 milliards, contre un consensus de 2,75 milliards. Toujours en comparaison avec la même période en 2017, le chiffre d'affaires du géant de la sidérurgie s'est accru de 5% à 18,5 milliards de dollars, malgré des livraisons d'acier en recul de 5,4% à 20,5 millions de tonnes.



Eurofins Scientific a fait part ce matin de l'acquisition d'EnvironeX Group, un fournisseur québécois de tests pour l'environnement, l'agroalimentaire et la santé, auprès de son fondateur Marc Hamilton et de Persistence Capital Partners (PCP). Par ailleurs, conformément à son annonce du 1er octobre dernier, le groupe a indiqué avoir finalisé l'acquisition de TestAmerica, un groupe de laboratoires de tests environnementaux aux États-Unis, auprès de JSTI Group.



