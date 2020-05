CAC40 : la hausse devrait continuer sur sa lancée

28/05/2020 | 08:36

Après s'être adjugé 1,8% à 4688,7 points mercredi avec la présentation du plan de Bruxelles, le CAC40 pourrait poursuivre sur sa lancée avec un gain d'environ 1,3% vers 4740 points au vu des futures, dans l'attente d'une série d'indicateurs économiques.



'La Commission européenne veut mobiliser 750 milliards d'euros pour la reprise européenne, l'Italie devant en recevoir la part du lion de 172 milliards', rappelle Commerzbank, qui pointe aussi des statistiques récentes encourageantes outre-Atlantique.



La séance verra la publication des indices du sentiment économique dans la zone euro, puis d'une nouvelle estimation de la croissance du PIB au premier trimestre, des commandes de biens durables et des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis.



Sur le front des valeurs, Publicis annonce que son assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende de 1,15 euro par action, conformément à la proposition présentée par le directoire de réduire de 50% le dividende initialement envisagé.



De même, Legrand indique que son assemblée générale a approuvé le versement d'un dividende de 1,34 euro par action au titre de 2019, dividende dont le détachement aura lieu le 1er juin et le paiement le 3 juin.



Quadient a dévoilé mercredi soir un chiffre d'affaires trimestriel de 239 millions d'euros, en baisse de 10,2%, fortement affecté par les mesures imposées à partir de mi-mars en réponse à la pandémie de Covid-19.



Marie Brizard Wine & Spirits publie un résultat net part du groupe de -65,9 millions d'euros pour 2019, contre -66,5 millions l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA de -12,1 millions d'euros, en amélioration de 15,1 millions.



